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Home // Cronaca // Emergenza caldo nelle carceri pugliesi tra sovraffollamento e celle invivibili, Pannarale: «Le carceri diventano una polveriera»

CARCERI PUGLIA Emergenza caldo nelle carceri pugliesi tra sovraffollamento e celle invivibili, Pannarale: «Le carceri diventano una polveriera»

Sovraffollamento al 135% a livello nazionale, con la Puglia che registra un dato tra i più alti, pari al 175% e punte fino al 220% tra Taranto e Foggia

Emergenza caldo nelle carceri pugliesi tra sovraffollamento e celle invivibili, Pannarale: «Le carceri diventano una polveriera»

Carcere di Foggia - Fonte: rainews

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

L’emergenza caldo nelle carceri pugliesi si intreccia con il problema cronico del sovraffollamento, rendendo sempre più difficili le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari. Celle senza aria condizionata, ventilatori insufficienti e restrizioni sull’uso dei frigoriferi stanno trasformando i reparti in ambienti definiti da più parti “invivibili”.

La situazione, che si ripresenta ciclicamente durante i mesi estivi, è particolarmente critica in Puglia, dove i livelli di sovraffollamento risultano tra i più alti d’Italia. Nel carcere di Bari si contano 423 detenuti a fronte di 296 posti disponibili, mentre a Turi e Altamura si raggiungono rispettivamente percentuali del 169% e del 173%.

«La situazione è nota – ha spiegato Filippo Castellaneta, presidente della Camera Penale di Bari –. In estate il caldo aggrava il problema del sovraffollamento, i cui ultimi dati sono allarmanti. Molti detenuti, spesso con pene brevi, vivono una detenzione che non riesce a esprimere la funzione rieducativa prevista dalla legge».

A complicare ulteriormente la quotidianità negli istituti è la questione dei frigoriferi. Secondo una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo dei frigoriferi nelle celle è vietato o fortemente limitato, con la loro collocazione in spazi comuni e accesso solo su autorizzazione. Una misura che, di fatto, rende difficile persino l’accesso a bevande fresche nei momenti di maggiore caldo.

Sul fronte della polizia penitenziaria, il sindacato Sappe denuncia condizioni strutturali critiche. «Il cemento con cui sono costruite la quasi totalità delle carceri italiane accumula il calore durante il giorno e lo rilascia lentamente la sera e la notte, trasformando i reparti in forni con aumenti fino a 15 gradi», ha spiegato Federico Pilagatti, segretario del sindacato.

Pilagatti ha inoltre sottolineato come il fenomeno renda difficoltoso il riposo notturno e peggiori ulteriormente la vivibilità degli spazi ristretti, chiedendo interventi urgenti anche da parte della magistratura, citando il caso di Firenze, dove alcune sezioni detentive sono state chiuse per condizioni fatiscenti.

Secondo il sindacalista, il sovraffollamento ha raggiunto livelli critici: 135% a livello nazionale, con la Puglia che registra un dato tra i più alti, pari al 175% e punte fino al 220% tra Taranto e Foggia.

Sulla situazione è intervenuto anche Luigi Pannarale, garante dei diritti delle persone detenute del Comune di Bari, che ha evidenziato come il caldo stia aggravando ulteriormente le criticità esistenti.

«Le carceri diventano una polveriera e Bari non è da meno – ha dichiarato Pannarale –. Con l’attuale sovraffollamento sono aumentate anche le ore in cui le celle restano chiuse, rendendo ancora più difficile la gestione della quotidianità. Agenti e direzioni fanno il possibile, ma la situazione resta estremamente complessa».

Un quadro che mette in evidenza una condizione strutturale sempre più critica, in cui sovraffollamento e alte temperature stanno trasformando gli istituti penitenziari in ambienti di crescente difficoltà gestionale e umana.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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