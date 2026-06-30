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Home // Cerignola // Emergenza sicurezza a Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

CERIGNOLA SICUREZZA Emergenza sicurezza a Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, incrementando le attività di vigilanza

Emergenza sicurezza a Cerignola, convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Cerignola, Bonito - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cerignola // Politica //

L’emergenza criminalità a Cerignola approda sul tavolo del Prefetto. Per domani, mercoledì 1° luglio, è stato convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a valutare misure concrete per il rafforzamento dei presidi di controllo e delle attività di prevenzione sul territorio.

La riunione è stata richiesta dal sindaco Francesco Bonito e dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le criticità legate ai recenti episodi di criminalità che hanno alimentato la preoccupazione tra i cittadini.

Nel corso dell’incontro, Palazzo di Città ribadirà alcune richieste ritenute prioritarie per il territorio. “L’amministrazione comunale ribadirà la richiesta di nominare un dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza e la valutazione dell’invio di uomini e donne specializzati a supporto della faticosissima attività investigativa che le nostre forze dell’ordine portano avanti ogni giorno, oltre alla pianificazione di servizi straordinari di controllo e la valutazione di un potenziamento delle pattuglie nelle aree più sensibili”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, incrementando le attività di vigilanza e garantendo un maggiore livello di sicurezza attraverso il potenziamento degli organici e dei controlli nelle zone considerate più esposte ai fenomeni criminosi.

Lo riporta foggiatoday.it.

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