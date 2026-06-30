Enzo Amendola ospite di "Ti Porto un Libro": a Vieste presenta il thriller geopolitico L'imam deve morire

Già ministro per gli Affari Europei e protagonista di alcune delle principali sfide diplomatiche degli ultimi anni, Enzo Amendola sarà questa sera tra gli ospiti di “Ti Porto un Libro”, la rassegna culturale in programma alla Marina del Gargano di Vieste.

L’autore presenterà L’imam deve morire, un romanzo che intreccia storia, politica internazionale, servizi segreti e misteri mai del tutto risolti. Attraverso una vicenda che si snoda tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, Amendola costruisce una narrazione capace di fondere suspense, tensione narrativa e scenari geopolitici, offrendo al lettore uno sguardo sulle dinamiche che segnano gli equilibri internazionali.

L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno, alle 20.30, nella suggestiva cornice della Marina del Gargano, dove il pubblico potrà incontrare l’autore e approfondire i temi del libro nel corso della presentazione.