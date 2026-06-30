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BOMBA ATM Esplosione nella notte a San Giovanni Rotondo: assalto al bancomat della BPER in piazza Europa

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona

Esplosione nella notte a San Giovanni Rotondo: assalto al bancomat della BPER in piazza Europa

Esplosione nella notte a San Giovanni Rotondo: assalto al bancomat della BPER in piazza Europa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Assalto nella notte ai danni dello sportello ATM della BPER di piazza Europa. L’episodio si è verificato intorno alle 3:25, quando quattro persone, con il volto travisato, sono entrate in azione facendo esplodere il bancomat con il cosiddetto “metodo della marmotta”, una tecnica utilizzata per provocare la deflagrazione dello sportello automatico.

Secondo le prime informazioni, il commando sarebbe giunto sul posto a bordo di un’autovettura il cui modello è attualmente in fase di identificazione. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale bottino né sulla direzione di fuga dei responsabili.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno immediatamente avviato le indagini. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati agli specialisti del SIS – Sezione Investigazioni Scientifiche di Foggia, con il supporto degli artificieri giunti da Bari, incaricati di mettere in sicurezza l’area e raccogliere tutti gli elementi utili alle investigazioni.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricostruire l’esatta dinamica dell’assalto e risalire all’identità degli autori del colpo.

Esplosione nella notte a San Giovanni Rotondo: assalto al bancomat della BPER in piazza Europa
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