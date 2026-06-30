FOGGIA – Un progetto di housing sociale per offrire nuove opportunità abitative alle persone in condizioni di fragilità. La Giunta comunale di Foggia ha preso atto della candidatura del progetto O.A.S.I. – Ospitalità Attiva e Spazi Integrati, promosso dalla Cooperativa sociale Keres Onlus nell’ambito del bando “Benvenuti a Casa” della Fondazione CON IL SUD, formalizzando la partecipazione dell’Ente al partenariato istituzionale che sostiene la proposta.

Il provvedimento nasce dalla richiesta avanzata dalla cooperativa sociale, che alla fine di maggio ha chiesto al Comune di entrare nella rete dei soggetti coinvolti nella candidatura. La domanda è arrivata a ridosso della scadenza fissata dal bando nazionale e ha richiesto un’istruttoria particolarmente rapida da parte degli uffici comunali, chiamati a verificare la documentazione e la coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione.

Durante l’esame della pratica il Servizio competente ha richiesto alcune integrazioni documentali, poiché nella prima trasmissione mancava la scheda progettuale. La Cooperativa Keres ha provveduto a inviare gli elaborati richiesti prima della scadenza dell’avviso e il Comune, per non compromettere la partecipazione alla selezione, ha formalizzato la propria adesione al partenariato attraverso la piattaforma telematica “Chàiros” utilizzata dalla Fondazione CON IL SUD per la gestione del bando.

Il progetto O.A.S.I. prevede la realizzazione di un intervento di housing sociale nel territorio comunale con una durata programmata di trentasei mesi. L’iniziativa punta a creare percorsi di accoglienza e inclusione abitativa destinati a persone e nuclei familiari che vivono situazioni di vulnerabilità, inserendosi nelle politiche di contrasto al disagio sociale e all’emergenza casa promosse anche a livello nazionale.

La delibera precisa però un aspetto importante: l’adesione del Comune riguarda esclusivamente la candidatura progettuale e non comporta, almeno in questa fase, alcun obbligo economico o patrimoniale per Palazzo di Città. Dalla documentazione trasmessa dal soggetto proponente emerge infatti che gli interventi di riqualificazione dell’immobile destinato ad ospitare il progetto saranno sostenuti direttamente dalla cooperativa e dagli altri partner della rete, senza gravare sul bilancio comunale.

L’Amministrazione sottolinea inoltre che l’eventuale realizzazione del progetto sarà oggetto di successive valutazioni qualora la candidatura venga ammessa a finanziamento. La partecipazione deliberata dalla Giunta costituisce quindi un atto di sostegno istituzionale all’iniziativa e consente al Comune di essere parte del partenariato senza assumere, allo stato attuale, impegni giuridici o finanziari.

La scelta si inserisce nella strategia con cui Palazzo di Città sta cercando di intercettare finanziamenti esterni, coinvolgendo il mondo del Terzo settore nella costruzione di progetti dedicati all’inclusione sociale e alla rigenerazione delle comunità locali. Il bando “Benvenuti a Casa”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD, punta infatti a sostenere esperienze innovative capaci di offrire risposte concrete ai bisogni abitativi delle persone più fragili attraverso il recupero di immobili e la costruzione di reti territoriali.