Europa Verde Foggia annuncia il ritiro del sostegno politico all’Amministrazione guidata da Episcopo, una decisione definita “sofferta ma inevitabile” dopo mesi di confronto e proposte rimaste senza seguito concreto.

Secondo l’associazione, il progetto del cosiddetto “campo largo” cittadino, basato su sostenibilità, inclusione, diritti e tutela dei beni comuni, non avrebbe trovato reale attuazione nella gestione amministrativa della città. Una distanza che, nel tempo, avrebbe reso impossibile la prosecuzione del percorso politico comune.

Nel comunicato si sottolinea come non siano stati registrati interventi ritenuti incisivi su temi chiave come verde pubblico, ciclo dei rifiuti e tutela dell’ambiente urbano. Particolare criticità viene attribuita alla mancata adozione di un modello strutturato di raccolta differenziata porta a porta, indicato come strumento centrale per migliorare il decoro urbano e la gestione dei rifiuti.

Europa Verde evidenzia inoltre la necessità di una svolta sulle politiche ambientali cittadine, richiamando la centralità di interventi su decoro urbano, consumo di suolo, qualità degli spazi pubblici e gestione dei rifiuti, ritenuti elementi non più rinviabili per la città.

Il movimento rivendica un approccio “costruttivo e senza richieste di incarichi o spazi di potere”, sottolineando di aver avanzato proposte nell’interesse esclusivo della comunità. Tuttavia, prende atto che tale contributo non avrebbe trovato adeguato ascolto nel quadro politico locale.

Nel comunicato si parla apertamente di una “sconfitta politica”, motivata dall’impossibilità di costruire un’alleanza basata su rispetto reciproco, condivisione delle scelte e reale coesione tra le forze del cosiddetto campo largo. Critiche vengono rivolte anche al clima politico cittadino, segnato da tensioni tra le principali forze di maggioranza, ritenuto poco utile alla risoluzione dei problemi della città.

Europa Verde richiama infine la necessità di una nuova cultura politica, fondata su pari dignità tra alleati, condivisione dei programmi e discontinuità reale rispetto al passato, sottolineando che Foggia non può essere considerata un laboratorio politico fallito.

Nonostante la rottura con l’amministrazione, il movimento ribadisce la volontà di restare attivo sul territorio, continuando a portare avanti le battaglie per ambiente, diritti, decoro urbano e qualità della vita, con l’obiettivo di una città “più verde, più giusta e più inclusiva”.