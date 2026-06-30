FOGGIA – Il Comune di Foggia passa al setaccio tutti gli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Giunta comunale ha approvato la ricognizione sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti PNRR aggiornati al 31 marzo e al 31 maggio 2026, confermando il monitoraggio costante delle opere strategiche finanziate con fondi europei.

Si tratta di un documento tecnico ma di grande rilevanza amministrativa, perché consente di verificare il rispetto delle tempistiche imposte dall’Unione Europea e dai ministeri titolari delle varie misure finanziate.

Monitoraggio continuo delle opere

La delibera fotografa l’andamento dei numerosi interventi oggi in capo al Comune di Foggia, che spaziano dall’edilizia scolastica alla rigenerazione urbana, dagli impianti sportivi ai servizi sociali, passando per digitalizzazione, infrastrutture e opere pubbliche.

L’obiettivo è quello di controllare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori, individuando eventuali criticità e intervenendo tempestivamente per evitare ritardi che potrebbero compromettere il mantenimento dei finanziamenti europei.

Una cabina di regia dedicata

La ricognizione conferma il funzionamento della governance comunale dedicata al PNRR. Dal 2024 il Comune ha istituito una Cabina di regia composta dalla sindaca, dagli assessori competenti e dai dirigenti interessati, affiancata da una struttura tecnica di supporto incaricata di seguire ogni fase degli interventi.

Il gruppo di lavoro ha il compito di monitorare progettazione, gare, affidamenti, esecuzione dei lavori, rendicontazione delle spese e rapporti con i ministeri, garantendo il rispetto delle cosiddette milestone e dei target previsti dal Piano nazionale.

Quella approvata dalla Giunta non è la prima ricognizione. Il Comune ha ormai adottato un sistema di verifiche periodiche che consente di aggiornare costantemente la situazione di ciascun intervento finanziato. Dopo i monitoraggi effettuati nel corso del 2024 e del 2025, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di procedere con una doppia verifica, riferita ai mesi di marzo e maggio, così da mantenere un controllo ravvicinato sull’andamento dei cantieri e delle procedure amministrative.

Il monitoraggio assume un’importanza strategica perché il PNRR impone scadenze estremamente rigide. Ogni intervento deve rispettare cronoprogrammi precisi e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi attraverso la piattaforma nazionale di rendicontazione.

Eventuali ritardi possono determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti, motivo per cui gli enti locali sono chiamati ad un controllo costante dello stato delle opere.

Per questo motivo il Comune ha rafforzato negli ultimi anni la propria organizzazione interna, coinvolgendo dirigenti, responsabili unici del procedimento e personale tecnico dedicato esclusivamente ai progetti finanziati dal PNRR.

Opere strategiche per la città

Tra gli interventi monitorati rientrano opere di grande impatto per il territorio: nuovi asili nido, riqualificazioni urbane, manutenzioni scolastiche, edilizia pubblica, infrastrutture sociali e numerosi investimenti destinati a migliorare la qualità dei servizi comunali.

La ricognizione non introduce nuovi finanziamenti né modifica i progetti già approvati, ma rappresenta uno strumento indispensabile di verifica amministrativa, richiesto dalla normativa nazionale ed europea.

Attraverso questo sistema di controllo la Giunta intende assicurare il pieno utilizzo delle risorse disponibili e ridurre il rischio di definanziamenti, garantendo la realizzazione delle opere nei tempi previsti.