FOGGIA – Il Comune di Foggia apre la strada all’affidamento del Parco Città, il complesso che comprende l’anfiteatro e l’area verde del Parco San Felice. La Giunta ha dato il via libera all’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla concessione a titolo oneroso della struttura, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi pubblici più importanti della città attraverso il coinvolgimento del Terzo settore.

L’iniziativa riguarda il bene comunale costituito dall’anfiteatro e dall’area verde adiacente, che sarà affidato in gestione per sei anni, con la possibilità di una proroga di ulteriori dodici mesi qualora l’Amministrazione lo ritenga opportuno.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 9.577,32 euro, da versare con cadenza trimestrale, e avviare le attività entro trenta giorni dall’aggiudicazione. L’obiettivo dichiarato dall’Ente è quello di riportare il Parco Città a svolgere una funzione sociale, culturale e aggregativa stabile, evitando che la struttura resti inutilizzata.

Chi potrà partecipare

L’avviso restringe la platea dei partecipanti agli enti del Terzo settore. Potranno presentare domanda associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e altri soggetti senza fini di lucro, purché operino in attività di interesse generale e siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. Per i raggruppamenti sarà inoltre necessario che il soggetto capofila risulti iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L’Amministrazione punta a selezionare progetti che garantiscano una gestione continuativa dello spazio e che prevedano iniziative di carattere culturale, educativo, sociale e ricreativo, capaci di coinvolgere cittadini, famiglie e associazioni.

La valutazione dei progetti

L’aggiudicazione non sarà basata esclusivamente sull’offerta economica. Il Comune intende privilegiare la qualità del progetto gestionale, premiando le proposte in grado di valorizzare il patrimonio pubblico e di assicurare un utilizzo stabile della struttura.

Tra gli elementi che saranno presi in considerazione figurano la capacità organizzativa del soggetto proponente, il programma delle attività, il coinvolgimento del volontariato, le iniziative rivolte alla cittadinanza e le modalità di manutenzione e conservazione del bene comunale.

L’idea dell’Amministrazione è quella di trasformare il Parco Città in un luogo vivo durante tutto l’anno, capace di ospitare eventi culturali, spettacoli, manifestazioni sociali e attività dedicate ai giovani e alle famiglie.

Un patrimonio da rilanciare

Il provvedimento rappresenta uno dei primi passi della strategia comunale di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso partenariati con il Terzo settore. L’anfiteatro del Parco San Felice, infatti, negli ultimi anni è stato utilizzato soltanto in maniera episodica, mentre l’area verde circostante necessita di una gestione continuativa per garantire sicurezza, manutenzione e fruibilità.

Con il nuovo avviso il Comune punta a coniugare sostenibilità economica e funzione sociale, affidando il complesso a soggetti in grado di sviluppare attività di interesse pubblico senza snaturarne la vocazione.

La concessione avrà carattere oneroso ma sarà accompagnata dall’obbligo di assicurare iniziative aperte alla comunità e interventi di cura della struttura, con l’obiettivo di restituire al Parco Città un ruolo centrale nella vita culturale e sociale di Foggia.