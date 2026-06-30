FOGGIA – Ridisegnare uno degli spazi simbolo della città, migliorandone vivibilità, sicurezza e qualità urbana. È questo l’obiettivo della Giunta comunale di Foggia che ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di Piazza Maria Grazia Barone, uno degli interventi candidati ai finanziamenti del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 dedicati alle strategie di rigenerazione urbana.

L’approvazione del progetto rappresenta un passaggio decisivo nella corsa ai fondi europei destinati ai tredici poli urbani pugliesi. Foggia partecipa infatti alla procedura negoziale promossa dalla Regione insieme ai Comuni di Ordona e San Severo, con una strategia territoriale condivisa che punta a intercettare risorse comunitarie per trasformare alcuni dei principali spazi pubblici cittadini.

Tra gli interventi ritenuti prioritari dall’Amministrazione comunale, quello relativo a Piazza Maria Grazia Barone occupa un posto centrale. L’area, che costituisce uno dei principali punti di collegamento tra il centro cittadino e numerosi servizi pubblici, sarà interessata da un progetto di riqualificazione che interesserà anche il primo isolato di corso Giannone, con l’obiettivo di migliorare la qualità architettonica, la fruibilità degli spazi e la vivibilità dell’intero comparto urbano.

Il percorso amministrativo parte da lontano. Dopo l’approvazione della strategia urbana condivisa con i Comuni partner e il via libera regionale ottenuto nel giugno dello scorso anno, Palazzo di Città ha individuato gli interventi prioritari da candidare ai finanziamenti europei. Oltre a Piazza Maria Grazia Barone figurano infatti anche la rigenerazione di piazza Carlo Villani, piazza Giuseppe Pavoncelli e la valorizzazione di piazza San Francesco all’interno del sistema della memoria storica dei Tratturi.

Per la redazione del progetto di fattibilità il Comune aveva affidato l’incarico all’architetto Michele Salatto, mentre il coordinamento della sicurezza in fase progettuale è stato assegnato a un tecnico interno dell’Ente. Gli elaborati sono stati successivamente trasmessi alla Regione Puglia nell’ambito della candidatura ai finanziamenti comunitari e, nel corso del confronto negoziale avviato nei mesi successivi, sono stati oggetto di approfondimenti e integrazioni richieste dagli uffici regionali.

La delibera approvata dalla Giunta recepisce ora il progetto definitivo di fattibilità tecnico-economica, condizione indispensabile per proseguire l’iter di selezione previsto dal Programma regionale. L’intervento rientra infatti nell’Azione 9.1 del PR Puglia 2021-2027, dedicata alle strategie urbane integrate, che finanzia opere capaci di migliorare qualità dello spazio pubblico, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e attrattività delle città.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di un tassello importante della più ampia strategia di rigenerazione urbana che punta a recuperare piazze, percorsi pedonali e luoghi di aggregazione, favorendo una maggiore qualità della vita e una diversa fruizione degli spazi pubblici.

L’approvazione del progetto non coincide ancora con l’avvio dei lavori. Sarà infatti la Regione Puglia, al termine della procedura negoziale, a selezionare definitivamente gli interventi finanziabili e ad assegnare le relative risorse.