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ROMANO MICELLI Foggia rende omaggio a Romano Micelli, primo calciatore rossonero convocato in Nazionale

Micelli è stato uno dei protagonisti del Foggia di Oronzo Pugliese, la squadra che nella stagione 1964-1965 disputò il suo primo campionato di Serie A

Foggia rende omaggio a Romano Micelli, primo calciatore rossonero convocato in Nazionale

Romano Micelli - Fonte Immagine: Facebook, Album Figurine

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

Foggia si prepara a celebrare Romano Micelli, storico difensore rossonero e primo calciatore del Foggia a vestire la maglia della Nazionale italiana, un primato conquistato nel 1965 che continua a rappresentare una pagina indelebile della storia del club.

Micelli è stato uno dei protagonisti del Foggia di Oronzo Pugliese, la squadra che nella stagione 1964-1965 disputò il suo primo campionato di Serie A, entrando nella memoria dei tifosi anche per la prestigiosa vittoria contro l’Inter di Helenio Herrera.

Nel corso della sua carriera ha vissuto esperienze di assoluto rilievo nel panorama calcistico internazionale. Ha allenato Diego Armando Maradona, affrontato in tre amichevoli Pelé e condiviso il campo con autentiche leggende del calcio come Dino Zoff, Omar Sivori, José Altafini e Giacomo Bulgarelli.

Venerdì 10 luglio, alle 18, Micelli tornerà a Foggia per incontrare la città che gli ha permesso di affermarsi nel calcio professionistico. L’appuntamento è in programma presso la Fondazione Monti Uniti, dove presenterà la propria autobiografia, ripercorrendo una carriera ricca di successi e incontri con alcuni dei più grandi protagonisti della storia del calcio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per rendere omaggio a una delle figure più significative del calcio foggiano, protagonista di un percorso che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia rossonera.

Lo riporta foggiatoday.it.

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