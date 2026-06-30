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GAETANO AUTERI Foggia, scelto Gaetano Auteri per la panchina: accordo vicino con il tecnico siciliano

Il Foggia si prepara alla nuova stagione puntando su Gaetano Auteri come nuovo allenatore, in attesa della decisione sulla riammissione in Serie C

Foggia, scelto Gaetano Auteri per la panchina: accordo vicino con il tecnico siciliano

Foggia, scelto Gaetano Auteri per la panchina: accordo vicino con il tecnico siciliano - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia si prepara alla nuova stagione puntando su Gaetano Auteri come nuovo allenatore, in attesa della decisione sulla riammissione in Serie C. Il club rossonero ha individuato nell’esperto tecnico siciliano il profilo su cui costruire il prossimo progetto sportivo.

La scelta arriva dopo le rinunce e i dietrofront che hanno coinvolto altri candidati, tra cui Enzo De Vito ed Emilio Longo, spingendo la società a virare su una soluzione di maggiore esperienza.

In parallelo alla guida tecnica, il Foggia ha definito anche il nuovo direttore sportivo: sarà Alex Casella, 45 anni, ex Pro Vercelli e Spal, chiamato a impostare la struttura della rosa.

Per la panchina è stato individuato Gaetano Auteri, 64 anni, originario di Floridia, con un lungo curriculum tra Serie C e B che include esperienze con Nocerina, Matera, Catanzaro, Pescara e Benevento, oltre alla parentesi alla guida del Bari in Puglia.

Nella giornata odierna si è svolto un incontro tra le parti che ha avuto esito positivo, con un’intesa sempre più vicina.

«C’è la volontà comune di trovare un’intesa», è quanto emerge al termine del confronto tra società e tecnico.

Nei prossimi giorni sono attese le ufficialità che definiranno il nuovo assetto tecnico-dirigenziale del club rossonero in vista della prossima stagione.

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