FOGGIA – Il Comune di Foggia mette al riparo le risorse necessarie a garantire il funzionamento della macchina amministrativa. La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui vengono individuate le somme non soggette a esecuzione forzata per il secondo semestre del 2026, come previsto dall’articolo 159 del Testo unico degli enti locali.

Si tratta di un provvedimento tecnico che ogni amministrazione è tenuta ad adottare due volte l’anno per assicurare la continuità dei servizi pubblici anche nell’eventualità di pignoramenti o azioni esecutive da parte dei creditori.

Cosa significa “somme impignorabili”

La normativa nazionale stabilisce che alcune risorse del bilancio comunale non possano essere oggetto di pignoramento, proprio per evitare che eventuali contenziosi blocchino servizi essenziali per la collettività.

La delibera approvata dalla Giunta quantifica preventivamente queste somme e ne dispone la tutela, notificando il provvedimento anche al tesoriere comunale, affinché possa applicare le disposizioni di legge in caso di eventuali procedure esecutive.

Le spese che il Comune deve garantire

Tra le risorse considerate impignorabili rientrano anzitutto quelle destinate al pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali e dei relativi contributi previdenziali per i tre mesi successivi.

Sono inoltre protette le somme necessarie al pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti in scadenza nel semestre, così come quelle indispensabili ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

La finalità è impedire che eventuali azioni di recupero crediti possano compromettere attività fondamentali dell’Ente.

I servizi che non possono fermarsi

La normativa individua un elenco preciso di servizi considerati indispensabili.

Tra questi figurano il funzionamento degli organi istituzionali, l’anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, gli uffici tecnici, i servizi scolastici, la raccolta dei rifiuti, la rete idrica e fognaria, l’illuminazione pubblica, i servizi cimiteriali, la viabilità e tutte le attività amministrative essenziali.

Anche in presenza di contenziosi o procedure giudiziarie, queste attività devono continuare ad essere garantite senza interruzioni.

Un obbligo previsto dalla legge

L’adozione della delibera non è una scelta discrezionale dell’Amministrazione ma un preciso obbligo previsto dal Testo unico degli enti locali.

Ogni sei mesi la Giunta deve individuare preventivamente gli importi destinati alle spese protette, affinché il tesoriere possa distinguerli dalle altre disponibilità finanziarie del Comune.

La mancata approvazione del provvedimento renderebbe infatti più difficile applicare la tutela prevista dalla normativa nazionale in caso di azioni esecutive.

Continuità amministrativa

Il documento richiama inoltre la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che negli anni hanno chiarito i limiti dell’impignorabilità delle somme pubbliche e le condizioni necessarie perché tale protezione sia effettivamente operativa.

Per il Comune di Foggia la delibera rappresenta quindi uno strumento di garanzia della continuità amministrativa. Pur non incidendo direttamente sul bilancio o introducendo nuove spese, il provvedimento consente di preservare le risorse indispensabili per assicurare il pagamento del personale e il regolare funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini.

L’atto sarà ora notificato al tesoriere comunale, che dovrà attenersi alle somme individuate qualora dovessero essere avviate procedure di pignoramento nei confronti dell’Ente.

Fonte: Deliberazione della Giunta comunale di Foggia n. 157 del 30 giugno 2026.