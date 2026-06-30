Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

DI BATTISTA MANFREDONIA // Di Battista a Manfredonia: “Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente”
30 Giugno 2026 - ore  09:31

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Furto con la “marmotta” a San Giovanni Rotondo, Siorini: «Più controlli, videosorveglianza e collaborazione dei cittadini»

SAN GIOVANNI ROTONDO Furto con la “marmotta” a San Giovanni Rotondo, Siorini: «Più controlli, videosorveglianza e collaborazione dei cittadini»

"La politica può chiedere un aumento del personale delle forze dell'ordine, ma questo da solo non basta"

Furto con la “marmotta” a San Giovanni Rotondo, Siorini: «Più controlli, videosorveglianza e collaborazione dei cittadini»

Saverio Sirioni - Fonte Immagine: Facebook, Saverio Siorini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO – «San Giovanni Rotondo resta una città tranquilla, ma quanto accaduto impone la massima attenzione». È il commento di Saverio Siorini, presidente dei Sovranisti per l’Italia e per la Libertà, dopo il furto aggravato con il cosiddetto sistema della “marmotta” avvenuto nella notte nel centro cittadino.

Secondo Siorini, non si può parlare di un servizio di vigilanza inefficace sul territorio. «La città – afferma – può contare anche su una rete di vigilanza privata grazie alle numerose telecamere installate presso attività commerciali e abitazioni, strumenti che contribuiscono a garantire un buon livello di sicurezza».

Il presidente dei Sovranisti evidenzia tuttavia che il colpo messo a segno con il sistema della “marmotta” rientra in una tipologia di reato che negli ultimi tempi ha interessato anche altri centri del Gargano. Per questo motivo ritiene necessario rafforzare ulteriormente il presidio del territorio.

«La politica – dichiara – può chiedere un aumento del personale delle forze dell’ordine, ma questo da solo non basta. Serve anche la collaborazione dei cittadini. Possiamo mettere anche mille uomini sul territorio, ma se le persone si voltano dall’altra parte diventa più difficile contrastare la criminalità».

Siorini esprime quindi vicinanza agli investigatori impegnati nelle indagini. «Auguro ai carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo di assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili di questo grave episodio, che ha turbato il sonno di tanti cittadini e lavoratori della zona di Piazza Roma».

Nel suo intervento rivolge inoltre un appello alle istituzioni locali. «Chiedo al nuovo sindaco di San Giovanni Rotondo di farsi portavoce presso le istituzioni dello Stato affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per rafforzare la sicurezza cittadina, anche attraverso l’installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza, qualora ciò sia possibile».

Infine, il presidente dei Sovranisti per l’Italia e per la Libertà invita la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine. «Segnalare situazioni sospette chiamando il 112 non costa nulla. I carabinieri sono a disposizione per verificare qualsiasi circostanza che possa contribuire alla prevenzione dei reati».

In conclusione, Siorini ribadisce un messaggio di fiducia: «San Giovanni Rotondo rimane una città tranquilla, ma deve essere costantemente attenzionata affinché episodi come quello verificatosi nella notte non abbiano a ripetersi».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO