Gemelli nati alla 30ª settimana: il ringraziamento di due genitori al Policlinico di Foggia

Una gravidanza gemellare delicata, un parto prematuro alla trentesima settimana e oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva neonatale. È la storia di Giancarlo e Celine Maria Antonietta, e del percorso vissuto dai loro genitori Tamara e Matteo, che oggi scelgono di raccontare soprattutto un messaggio di gratitudine verso il personale del Policlinico Riuniti di Foggia.

I due bambini sono venuti al mondo dopo un parto cesareo d’urgenza reso necessario da complicazioni inattese. Da quel momento è iniziato un lungo periodo di cure nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale diretto dal dottor Maffei, dove i neonati sono rimasti ricoverati per circa un mese e mezzo.

Nel loro racconto, i genitori ripercorrono i momenti più difficili della gravidanza e del parto, segnati da paura e incertezza, ma anche dall’incontro con il personale sanitario che ha seguito il percorso con competenza e umanità.

“Vorremmo raccontare i giorni più difficili della nostra vita, quelli vissuti dopo la nascita prematura dei nostri gemellini, quando improvvisamente la gioia dell’attesa ha lasciato spazio alla paura, all’incertezza e a quella sensazione di impotenza che solo due genitori possono comprendere davvero. Ma dentro quei giorni abbiamo incontrato qualcosa che merita di essere raccontato: donne e uomini che ogni giorno scelgono di prendersi cura della fragilità altrui con straordinaria professionalità e con un’umanità che non dimenticheremo mai”.

Un primo ringraziamento viene rivolto al dottor Clemente Capobianco, che ha seguito la gravidanza: “con attenzione costante, competenza e una presenza rassicurante che, in momenti così complessi, fa davvero la differenza”.

Fondamentale, al momento del parto, anche l’intervento della dottoressa Cicerone e del dottor De Luca, definiti dai genitori decisivi per tempestività e professionalità nella gestione dell’emergenza.

Il lungo ricovero in neonatologia ha poi rappresentato la fase più delicata del percorso. “Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al dottor Maffei, per la professionalità con cui guida un reparto tanto complesso e delicato, ma soprattutto per l’umanità e l’attenzione con cui ci ha accompagnati durante tutto questo percorso”, scrivono i genitori, estendendo il ringraziamento a medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

Il racconto si chiude con un pensiero rivolto anche alla rete familiare che li ha sostenuti durante i mesi più difficili e con un messaggio che sintetizza l’intera esperienza: la consapevolezza che i loro figli oggi stanno bene grazie al lavoro quotidiano del personale sanitario.

“I nostri bambini oggi stanno bene anche grazie a voi. E questo è qualcosa che non dimenticheremo mai”.

Tamara Principale e Matteo Zingaro, genitori di Giancarlo e Celine Maria Antonietta, hanno voluto così condividere pubblicamente la loro esperienza di fragilità e speranza, trasformandola in un ringraziamento corale al Policlinico di Foggia.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.