Il cardinale Battaglia al 'Perdono del Gargano' con il mantello di san Francesco: «Segno di speranza per i giovani»

Sarà l’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, a presiedere la celebrazione eucaristica conclusiva dell’edizione 2026 del “Perdono del Gargano”, il tradizionale appuntamento rivolto ai giovani che si svolge tra Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo nei giorni 30 giugno e 1° luglio. L’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla presenza del mantello di san Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo.

Nel pomeriggio di ieri i frati cappuccini del Servizio di Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio hanno accolto la reliquia di san Francesco a Monte Sant’Angelo, accompagnandola in processione fino alla Grotta della Basilica di San Michele Arcangelo, dove l’arcivescovo di Manfredonia–Vieste–San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica. Questa sera, alle 20, è prevista una veglia di preghiera nello stesso luogo sacro.

Il programma del “Perdono del Gargano 2026” prenderà il via il 30 giugno alle ore 15 con la catechesi di don Walter Insero, sacerdote originario di Caserta e già impegnato in importanti incarichi pastorali e comunicativi nella Diocesi di Roma.

Successivamente, dalla Grotta delle Apparizioni, dopo la benedizione dei partecipanti e la consegna della spada dell’Arcangelo Michele, avrà inizio il tradizionale cammino penitenziale dei giovani, che vedrà anche la presenza del mantello di san Francesco, seguito in processione insieme ai simboli spirituali del pellegrinaggio.

Il percorso si concluderà nella notte con il rito di apertura della Porta Santa nella chiesetta antica del convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, presieduto da padre Franco Moscone. Il rito consentirà ai partecipanti di ottenere l’indulgenza plenaria, concessa con decreto della Penitenzieria Apostolica del 30 ottobre 2002.

La mattina del 1° luglio alle 11.30, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, il cardinale Domenico Battaglia presiederà la celebrazione eucaristica solenne, concelebrata dai sacerdoti accompagnatori dei gruppi giovanili.

Tutti gli eventi principali saranno trasmessi in diretta da Padre Pio Tv (LCN 145 del digitale terrestre, 445 TivùSat e 852 Sky), oltre che sul canale YouTube e sulla pagina Facebook ufficiale del “Perdono del Gargano”.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.