"Il lavoro deve ridare dignità alle persone": l'appello di un autista Tpl di Foggia contro disoccupazione e precariato

FOGGIA – «Il lavoro non deve essere soltanto uno scambio tra prestazione e stipendio, ma uno strumento di dignità, inclusione sociale e partecipazione alla vita della comunità». È questo il messaggio lanciato da un autista conducente del Trasporto pubblico locale di Foggia, che interviene sul tema della disoccupazione e della precarietà, proponendo un maggiore coinvolgimento delle istituzioni.

Secondo il lavoratore, il diritto al lavoro deve riguardare indistintamente tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana.

«L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e questo principio deve tradursi nella possibilità concreta, per ogni persona, di costruire la propria indipendenza economica e sociale», afferma.

L’autista evidenzia come la precarietà rappresenti oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione di un progetto di vita.

«Molti giovani e tanti lavoratori rinunciano perfino a immaginare un futuro perché non hanno la certezza di un contratto stabile. Senza sicurezza economica è difficile comprare una casa, creare una famiglia o semplicemente essere autonomi.»

Nel suo intervento viene denunciata anche una distribuzione del lavoro ritenuta poco equa.

«Continuo a vedere famiglie in cui lavorano quasi tutti i componenti e altre dove nessuno riesce a trovare un’occupazione. Le istituzioni devono intervenire con maggiore attenzione, collaborando meglio con i Centri per l’impiego e con le agenzie interinali.»

L’autista richiama inoltre l’attenzione sulle conseguenze psicologiche della disoccupazione.

«Chi resta senza lavoro rischia di sentirsi inutile, emarginato, fino a cadere nella depressione. Nei casi più gravi si arriva persino a pensare che la propria vita non abbia più valore. Questo non può essere ignorato.»

Tra le proposte avanzate vi è l’istituzione di un albo comunale dedicato ai disoccupati e ai lavoratori precari, attraverso il quale le amministrazioni possano coinvolgere i cittadini in attività di pubblica utilità.

«Le persone devono sentirsi arruolate per il bene comune. In attesa di un impiego stabile possono svolgere lavori di manutenzione del verde, pulizia delle strade, giardinaggio e altri servizi utili alla collettività, ricevendo un compenso regolare attraverso strumenti previsti dalla legge, come i voucher.»

Secondo il conducente, tali attività dovrebbero essere accompagnate da percorsi di formazione e da tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

«Il lavoro deve diventare un’abitudine quotidiana, proprio come accade con le altre attività della vita. Così si favoriscono inclusione, socializzazione e senso di appartenenza.»

Nel suo intervento non manca una critica all’azione della politica, accusata di limitarsi troppo spesso agli annunci.

«Non servono comizi o slogan. Le amministrazioni devono dimostrare concretamente di essere vicine ai cittadini. Chi è disoccupato deve sapere che le istituzioni sono pronte a bussare alla sua porta per coinvolgerlo in attività utili alla comunità.»

Infine, l’autista sottolinea come una maggiore partecipazione al lavoro possa rappresentare anche uno strumento di prevenzione sociale.

«Solo così possiamo allontanare le persone dalla strada e dalla tentazione del denaro facile, contrastando fenomeni come furti, truffe e spaccio. Il lavoro resta il più importante strumento di integrazione e di crescita civile.»

L’intervento si conclude con un appello alle amministrazioni locali affinché il diritto al lavoro venga considerato una priorità assoluta, non soltanto sul piano economico ma anche su quello sociale e umano.

A cura di Giovanna Tambo.