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MARCONI FOGGIA Il Liceo Marconi di Foggia ammesso alla sperimentazione del ‘Laboratorio Matematico’

Finalizzato ad approfondire la disciplina attraverso un approccio interdisciplinare che metta in relazione gli ambiti matematico-scientifici e matematico-umanistici

Il Liceo Marconi di Foggia ammesso alla sperimentazione del 'Laboratorio Matematico'

Liceo Marconi di Foggia - Fonte Immagine: scuoledifoggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Il Liceo Marconi di Foggia è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per partecipare alla sperimentazione nazionale del Liceo Matematico, un innovativo progetto metodologico-didattico che prenderà il via dall’anno scolastico 2026/2027.

Con il decreto ministeriale del 10 giugno, il Ministero ha autorizzato 100 istituzioni scolastiche a introdurre, per una sola classe, il nuovo insegnamento di “Laboratorio Matematico”, finalizzato ad approfondire la disciplina attraverso un approccio interdisciplinare che metta in relazione gli ambiti matematico-scientifici e matematico-umanistici.

Il percorso prevede due ore aggiuntive settimanali nel primo biennio e un’ora settimanale nelle classi terza, quarta e quinta. La sperimentazione avrà una durata quinquennale e sarà sottoposta al monitoraggio di appositi comitati regionali di valutazione.

Per il Liceo Marconi si tratta di un importante riconoscimento, frutto di un percorso già avviato da anni. L’istituto, infatti, fa parte della Rete Nazionale dei Licei Matematici e, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi della Basilicata e dell’Università degli Studi di Bari, ha già sviluppato una specifica curvatura dedicata alla matematica, sperimentando unità di apprendimento interdisciplinari.

Proprio l’interdisciplinarità rappresenta il fulcro del nuovo progetto ministeriale, che mira a valorizzare il ruolo della matematica nella formazione liceale, favorendo una visione integrata dei saperi e contribuendo allo sviluppo delle capacità critiche, argomentative e riflessive degli studenti.

Il Marconi è l’unico istituto della provincia di Foggia ad aver ottenuto questa autorizzazione ministeriale. Con l’attivazione del Liceo Matematico, salgono così a due le sperimentazioni nazionali presenti nell’istituto, dopo quella del Liceo Scientifico Quadriennale, avviata nel 2018.

«Un ulteriore riconoscimento al lavoro di ricerca e di innovazione didattica portato avanti dai docenti del nostro liceo, in questo caso in particolare dal Dipartimento di Matematica. Il liceo matematico incoraggia la visione globale e interconnessa tra i vari saperi, promuove la cooperazione tra docenti di diverse aree disciplinari, e soprattutto amplia e qualifica ulteriormente la nostra offerta formativa», ha dichiarato la dirigente scolastica Piera Fattibene.

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