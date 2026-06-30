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Home // Manfredonia // Il manfredoniano Matteo Lombardi premiato alla Camera tra le eccellenze universitarie

MATTEO LOMBARDI Il manfredoniano Matteo Lombardi premiato alla Camera tra le eccellenze universitarie

Insignito del Premio "America Giovani" per il talento universitario, prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati

Il manfredoniano Matteo Lombardi premiato alla Camera tra le eccellenze universitarie

Il manfredoniano Matteo Lombardi premiato alla Camera tra le eccellenze universitarie - Fonte Immagine: Facebook, Maria Teresa Valente﻿

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

L’assessora al Welfare e alla Cultura del Comune di Manfredonia, Maria Teresa Valente, ha espresso le proprie congratulazioni a Matteo Lombardi, giovane concittadino insignito del Premio “America Giovani” per il talento universitario, prestigioso riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati che si sono distinti per l’eccellenza del proprio percorso accademico.

Nelle sue dichiarazioni, Maria Teresa Valente ha sottolineato che il premio, consegnato alla Camera dei Deputati, valorizza merito, preparazione, determinazione e brillantezza, premiando giovani capaci di distinguersi nel panorama universitario nazionale.

L’assessora ha ricordato che Matteo Lombardi, nato nel 2000, ha conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso l’IISS Galilei-Moro di Manfredonia, per poi laurearsi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con 110 e lode e il plauso della commissione, discutendo una tesi dal titolo “Il giudizio di separazione personale o divorzio dopo la riforma Cartabia”.

Valente ha inoltre evidenziato che il giovane sta svolgendo la pratica forense presso uno studio legale di Bari e frequenta la Scuola Forense Barese, in preparazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Secondo l’assessora, il percorso di Matteo rappresenta la dimostrazione del talento, della serietà e delle capacità dei giovani del territorio, oltre a essere motivo di orgoglio per l’intera comunità di Manfredonia.

Infine, Maria Teresa Valente ha rivolto a Matteo Lombardi i più sinceri complimenti, augurandogli che questo importante traguardo rappresenti solo l’inizio di una carriera ricca di soddisfazioni, successi e nuovi obiettivi.

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente.

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