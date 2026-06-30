Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo

Tragedia alle Terme di Orte, dove Italo Tarani, operaio di 42 anni, è stato trovato senza vita sul fondo della piscina nella giornata di domenica 28 giugno 2026. Sul caso i carabinieri hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento senza indagati, mentre tra le ipotesi principali resta quella di un malore improvviso.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Michele Adragna, come riportato da Viterbo Today.

Secondo una prima ricostruzione, è stato il personale della struttura a lanciare l’allarme dopo aver individuato il corpo dell’uomo sul fondo della vasca, poco prima della chiusura dell’impianto. Tarani sarebbe stato da solo al momento del malore o dell’incidente che ne avrebbe provocato la morte.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il corpo era già stato recuperato dall’acqua. I militari hanno comunque effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti, elementi che saranno integrati con gli accertamenti tecnici sulla struttura.

La salma è stata posta sotto sequestro in attesa dell’autopsia, che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e stabilire se si sia trattato di un malore o se possano essere intervenuti altri fattori, anche legati al funzionamento dell’impianto. Nel frattempo le Terme di Orte hanno sospeso ogni attività.

Tarani lavorava da quasi vent’anni come operaio specializzato nel settore della plastica ed era descritto da chi lo conosceva come un lavoratore instancabile. Lascia due figli, tra cui una minorenne. Non risultano, secondo le testimonianze raccolte, particolari patologie pregresse, elemento che rende ancora più centrale l’esito degli esami autoptici.

La morte ha profondamente colpito la comunità di Ferentillo, dove il sindaco Sebastiano Torlini lo ha ricordato con un messaggio sui social parlando di un dolore «difficile da esprimere con le parole» e di un vuoto che ha coinvolto l’intera cittadinanza, stretta attorno alla famiglia.

Lo riporta leggo.it.