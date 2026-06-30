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VOLTA FOGGIA Liceo “A. Volta” di Foggia, tre studenti tra gli 80 talenti selezionati dalla Scuola Normale di Pisa

I selezionati sono Davide Cibelli (4C), Marzia Marella e Anna Luna Pasquariello (4E), scelti tra soltanto ottanta studenti provenienti da tutta Italia

Liceo “A. Volta” di Foggia, tre studenti tra gli 80 talenti selezionati dalla Scuola Normale di Pisa

Liceo “A. Volta” di Foggia, tre studenti tra gli 80 talenti selezionati dalla Scuola Normale di Pisa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Foggia // Lifestyle //

Il Liceo “A. Volta” di Foggia celebra un importante riconoscimento: tre studenti dell’istituto sono stati selezionati per la Scuola di Orientamento Universitario 2026, promossa dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tra le più prestigiose realtà accademiche italiane ed europee.

I selezionati sono Davide Cibelli (4C), Marzia Marella e Anna Luna Pasquariello (4E), scelti tra soltanto ottanta studenti provenienti da tutta Italia, a conferma dell’elevato livello di preparazione raggiunto.

La selezione ha valutato non solo il rendimento scolastico, ma anche motivazioni personali, interessi culturali e attitudini dimostrate nel percorso di studi. Per quattro giorni i partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva tra lezioni, laboratori, seminari e momenti di confronto con docenti, ricercatori e studenti tutor, entrando in contatto diretto con il metodo formativo delle due scuole pisane.

Al rientro dall’esperienza, Davide Cibelli ha raccontato: “Quando abbiamo ricevuto la notizia siamo rimasti davvero sorpresi ed emozionati. Sapevamo che la selezione fosse molto difficile e per questo essere stati scelti ha rappresentato per noi una grandissima soddisfazione personale. È stata un’esperienza importante non solo dal punto di vista scolastico, ma anche umano”.

Marzia Marella ha sottolineato il valore del confronto: “Sono stata molto felice di poter prendere parte a un percorso così prestigioso. Occasioni del genere permettono di uscire dalla quotidianità scolastica e confrontarsi con un ambiente nuovo, fatto di ricerca, studio e dialogo”.

Per Anna Luna Pasquariello l’esperienza ha rappresentato un momento di crescita: “Entrare, anche solo per qualche giorno, in un ambiente come quello ha significato poter vedere da vicino un modello universitario fondato su ricerca, merito e passione per lo studio”.

Il risultato ottenuto dagli studenti rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica del Liceo “A. Volta”, che si conferma un punto di riferimento nella valorizzazione del talento e del merito.

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