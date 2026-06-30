Liceo Artistico Perugini, via alla gara da 1,75 milioni per adeguamento sismico ed efficientamento energetico

La Provincia di Foggia compie un nuovo passo verso la riqualificazione del Liceo Artistico “Perugini”. Con la determinazione del Settore Appalti, Sua e Contratti è stato infatti approvato lo schema del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica e ammodernamento impiantistico del plesso destinato ai laboratori dell’istituto scolastico, situato in via Imperiale 55.

L’intervento, già programmato con la determinazione a contrarre adottata dal Settore Edilizia scolastica il 26 giugno scorso, ha un valore complessivo di 1.755.216,09 euro oltre IVA, importo che coincide con il valore stimato dell’appalto.

Nel dettaglio, la base d’asta soggetta a ribasso ammonta a 1.689.654,74 euro, mentre 65.561,35 euro sono destinati agli oneri per la sicurezza, esclusi dal ribasso. All’interno dell’importo dei lavori sono inoltre previsti 490.807,42 euro per il costo della manodopera.

La Provincia ha scelto di procedere mediante procedura aperta, prevista dall’articolo 71 del nuovo Codice dei contratti pubblici, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso.

La gara sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica della Provincia di Foggia, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 36 del 2023.

Il Responsabile unico del progetto è l’architetto Maria Denise Decembrino, mentre il responsabile della fase di affidamento è il dottor Nicola Misino.

Il provvedimento conferma anche alcune prescrizioni contenute nella determina a contrarre, tra cui il divieto di ulteriore subappalto per alcune lavorazioni specialistiche, specifiche limitazioni all’avvalimento per le categorie SOA OS21 e OG11 e l’applicazione della clausola sociale prevista dalla normativa vigente.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio scolastico, incrementarne l’efficienza energetica e adeguare gli impianti tecnologici, consentendo una riqualificazione complessiva del complesso destinato ai laboratori del Liceo Artistico “Perugini”.

A cura di Giovanna Tambo.