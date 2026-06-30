M5S, Donno coordinatore provinciale ad interim dopo le dimissioni di Furore

Leonardo Donno assume ad interim il coordinamento provinciale del Movimento 5 Stelle di Foggia, dopo le dimissioni di Mario Furore dall’incarico di coordinatore provinciale. La transizione, secondo quanto riferito dal parlamentare, rientra in un percorso già concordato all’interno della struttura del Movimento.

A chiarire la situazione è lo stesso Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale M5S in Puglia, che ha spiegato come la scelta di Furore fosse maturata in accordo con i vertici regionali e nazionali.

«Le dimissioni di Mario Furore dall’incarico di coordinatore M5S per la provincia di Foggia rientrano in un percorso condiviso nel quale era stata già manifestata al coordinamento regionale e nazionale la sua volontà e necessità di dedicarsi al ruolo di eurodeputato con maggiore impegno», ha dichiarato Donno.

Il deputato ha inoltre voluto sottolineare il rapporto personale e politico con l’europarlamentare foggiano.

«A Mario mi lega stima e amicizia, e lo ringrazio per il suo lavoro e per il percorso nel coordinamento fatto insieme in questi anni; come per sua stessa ammissione, continuerà a essere presente sia per il M5S sia per il territorio di Foggia, su cui non mancherà mai la nostra presenza», ha aggiunto.

La guida provinciale del Movimento passa quindi temporaneamente a Donno, d’intesa con i vertici nazionali del partito, tra cui Giuseppe Conte, Paola Taverna e Mario Turco. Il nuovo coordinatore ad interim ha annunciato l’avvio di un confronto con il territorio.

«Una grande responsabilità che condividerò, già nei prossimi giorni, con gli eletti M5S del territorio, iscritti e simpatizzanti, gruppi territoriali, con i quali mi confronterò per pianificare le attività dentro e fuori le istituzioni», ha spiegato.

Donno ha infine richiamato la necessità di rafforzare l’azione politica del Movimento in Capitanata, puntando su partecipazione e apertura a nuove energie, nel solco del percorso avviato con il progetto “Nova, parola all’Italia”.

«Ringrazio Mario a nome mio e del Movimento 5 Stelle Puglia e gli auguro di portare avanti, con l’impegno che lo ha sempre contraddistinto, il mandato per il quale è stato eletto. Sono certo che la sua fondamentale presenza sui territori che lo hanno premiato e voluto eurodeputato, sarà sempre garantita per la nostra grande comunità», ha concluso Donno.

Lo riporta foggiatoday.it.