Cerco un posto sicuro per 7-8 gatti randagi: mi faccio carico di tutte le spese

Un appello urgente per trovare una sistemazione sicura a 7-8 gatti randagi che purtroppo non possono più rimanere nel luogo in cui vivono attualmente.

La persona che lancia l’appello è disponibile a sostenere interamente le spese di affitto dell’eventuale spazio e del loro mantenimento (cibo e necessità quotidiane). Ciò che serve è semplicemente un luogo con uno spazio all’aperto recintato o comunque idoneo, dove i gatti possano vivere in sicurezza.

L’obiettivo è evitare che questi animali vengano abbandonati al loro destino o corrano gravi rischi.

Chiunque abbia la possibilità di offrire un posto o desideri ricevere maggiori informazioni può contattare:

Nico 📞 328 590 6446

“Ogni condivisione di questo appello può essere fondamentale per trovare una soluzione e mettere in salvo questi gatti.”