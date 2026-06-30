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Home // Manfredonia // Manfredonia. Appello di Nico con il cuore: “Cerco un posto sicuro per 7-8 gatti randagi: mi faccio carico di tutte le spese!”

GATTI MANFREDONIA Manfredonia. Appello di Nico con il cuore: “Cerco un posto sicuro per 7-8 gatti randagi: mi faccio carico di tutte le spese!”

Un appello urgente per trovare una sistemazione sicura a 7-8 gatti randagi che purtroppo non possono più rimanere nel luogo in cui vivono attualmente.

GATTI RANDAGI, ARCHIVIO LA STAMPA

GATTI RANDAGI, ARCHIVIO LA STAMPA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Cerco un posto sicuro per 7-8 gatti randagi: mi faccio carico di tutte le spese

Un appello urgente per trovare una sistemazione sicura a 7-8 gatti randagi che purtroppo non possono più rimanere nel luogo in cui vivono attualmente.

La persona che lancia l’appello è disponibile a sostenere interamente le spese di affitto dell’eventuale spazio e del loro mantenimento (cibo e necessità quotidiane). Ciò che serve è semplicemente un luogo con uno spazio all’aperto recintato o comunque idoneo, dove i gatti possano vivere in sicurezza.

L’obiettivo è evitare che questi animali vengano abbandonati al loro destino o corrano gravi rischi.

Chiunque abbia la possibilità di offrire un posto o desideri ricevere maggiori informazioni può contattare:

Nico 📞 328 590 6446

“Ogni condivisione di questo appello può essere fondamentale per trovare una soluzione e mettere in salvo questi gatti.”

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