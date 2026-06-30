MANFREDONIA – Un percorso di riflessione che parte da una delle pagine più conosciute della Bibbia per parlare alle inquietudini dell’uomo contemporaneo. È questo il cuore di “A(r)marsi con cinque ciottoli”, il libro di don Roberto Faccenda, che sarà presentato giovedì 9 luglio alle ore 18.30, nel cortile della Parrocchia San Camillo de Lellis di Manfredonia.

L’iniziativa, moderata dalla giornalista Arcangela Caputo, vedrà gli interventi dell’assessora comunale al Welfare e alle Politiche sociali Maria Teresa Valente e di Tommaso Rinaldi, in un incontro aperto alla cittadinanza che si propone come momento di confronto sui temi della spiritualità, della speranza e dell’impegno personale.

Il titolo richiama il celebre episodio biblico di Davide e Golia. Davide sceglie cinque pietre lisce dal torrente prima di affrontare il gigante filisteo. Don Roberto Faccenda trasforma quell’immagine in una metafora della vita quotidiana: le vere “armi” del credente non sono la forza o il potere, ma atteggiamenti interiori capaci di affrontare le sfide del presente.

Il gioco grafico del titolo – A(r)marsi – racchiude un doppio significato: armarsi per affrontare le difficoltà, ma anche amarsi, riconoscendo nella relazione con Dio e con gli altri la forza per superare le proprie paure.



Pubblicato da Edizioni San Paolo nella collana Parole per lo Spirito, il volume conta 144 pagine e nasce dall’esperienza pastorale dell’autore. Non si tratta di un saggio esegetico, bensì di una proposta concreta di spiritualità rivolta soprattutto ai giovani, ma capace di parlare anche agli adulti in ricerca. I cinque “ciottoli” individuati da don Faccenda sono altrettanti atteggiamenti interiori: il silenzio; l’essenzialità; la fiducia; la gratuità; la gioia.

Piccoli gesti, apparentemente semplici, che secondo l’autore possono abbattere i “giganti” interiori: paura, scoraggiamento, solitudine, individualismo e smarrimento.

Don Roberto Faccenda è sacerdote dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ed è impegnato da anni nella pastorale giovanile, ambito nel quale accompagna percorsi di formazione, incontri con studenti e attività educative rivolte ai ragazzi. Il libro rappresenta il suo esordio editoriale ed è il frutto di un’esperienza maturata quotidianamente accanto ai giovani e alle comunità parrocchiali.

Il suo stile, diretto e narrativo, evita il linguaggio accademico privilegiando un dialogo semplice con il lettore. L’obiettivo non è offrire risposte preconfezionate, ma suggerire un cammino personale di crescita spirituale.