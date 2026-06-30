Manfredonia, due serate di grande danza per il saggio di 'Coreutica'

Grande partecipazione e successo a Manfredonia per il saggio-spettacolo di fine anno del Centro Studi Danza Coreutica, andato in scena nelle serate di sabato 27 e domenica 28 giugno, con un percorso artistico che ha unito tradizione, tecnica, contemporaneità ed emozione.

La prima serata si è aperta con “The Sleeping Beauty”, celebre balletto classico portato in scena attraverso le coreografie di Marius Petipa, reinterpretate nel rispetto della tradizione. Lo spettacolo ha messo in evidenza eleganza, precisione tecnica e raffinatezza, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di grande suggestione.

A seguire, la produzione contemporanea “Radici” ha offerto un cambio di linguaggio artistico, proponendo una narrazione intensa e simbolica, caratterizzata da espressività, creatività e forte impatto emotivo.

La seconda serata ha invece proposto un registro completamente diverso con il musical “Cats”, che ha trasformato il palco in un’esplosione di energia, colori e dinamismo scenico, arricchito da costumi di grande effetto. Lo spettacolo è stato completato dalle performance di Hip Hop e dal tributo a Elodie realizzato dal corso Heels, che ha unito eleganza, femminilità e presenza scenica.

Determinante il lavoro dello staff insegnanti, composto da professionisti del settore: Davide Bacchiocchi e Alice Rignanese per l’Hip Hop, Michele Sarcina per lo stile Heels, Michela D’Errico per il Giocodanza, oltre ai docenti di contemporaneo base e di tecnica classica, moderna e contemporanea Antonia De Nittis.

L’intero progetto è stato coordinato dalla direttrice artistica e coreografa Roberta Posa, che ha curato ogni dettaglio dello spettacolo, dalle coreografie alla regia, dalla selezione musicale fino ai costumi, dando vita a due serate che hanno confermato il livello artistico della scuola.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo le esibizioni, premiando il lavoro svolto durante l’intero anno accademico nella sede della scuola in via Mazzini 63 a Manfredonia, in due serate che hanno rappresentato un momento di forte partecipazione e crescita artistica, aprendo simbolicamente una nuova stagione all’insegna della danza.