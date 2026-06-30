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MANFREDONIA FESTIVAL Manfredonia Festival 2026 al via con ‘Note al Tramonto’, Valente: “Abbiamo aperto nel modo più bello”

Protagonisti dell'evento sono stati Pasquale Stafano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneón, che hanno accompagnato gli spettatori in un percorso musicale intenso

Manfredonia Festival 2026 al via con 'Note al Tramonto', Valente: "Abbiamo aperto nel modo più bello"

Manfredonia Festival 2026 al via con 'Note al Tramonto', Valente: "Abbiamo aperto nel modo più bello" - Fonte Immagine: ilsipontino.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Eventi // Manfredonia //

Grande partecipazione per la seconda edizione di “Note al Tramonto”, l’evento che domenica sera ha inaugurato ufficialmente il Manfredonia Festival 2026 nella suggestiva cornice dei campi di grano della Frazione Montagna San Salvatore.

Un pubblico numeroso ha preso parte all’iniziativa, vivendo un’esperienza che ha unito musica, natura e paesaggio. Il tramonto, il vento che attraversava il grano e l’atmosfera rurale hanno fatto da sfondo a una serata che ha trasformato il territorio in un palcoscenico naturale.

Protagonisti dell’evento sono stati Pasquale Stafano al pianoforte e Gianni Iorio al bandoneón, che hanno accompagnato gli spettatori in un percorso musicale intenso e coinvolgente, perfettamente in sintonia con il contesto paesaggistico.

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Manfredonia, in collaborazione con l’Associazione APS Vento Nuovo, con la direzione artistica di Christian Grifa, confermando l’obiettivo di valorizzare gli spazi più autentici del territorio attraverso iniziative culturali.

«Quella di domenica è stata una serata che porteremo nel cuoreha dichiarato l’assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente –. Abbiamo aperto il Manfredonia Festival nel modo più bello: tra la musica, il tramonto, la campagna, le famiglie, i sorrisi e una partecipazione andata oltre ogni aspettativa. La Frazione Montagna ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo capace di emozionare e di raccontare l’anima più autentica del nostro territorio. Un ringraziamento e un complimento sincero va all’Associazione APS Vento Nuovo, per la cura dei dettagli, la passione e l’impegno con cui ha contribuito alla realizzazione di un evento capace di unire bellezza, accoglienza e comunità

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Domenico La Marca, che ha sottolineato il valore simbolico della scelta della location: «L’apertura del Manfredonia Festival 2026 a San Salvatore è stata una scelta simbolica e concreta allo stesso tempo. Vedere così tante persone partecipare a un evento che unisce musica, natura e territorio ci conferma che la città ha voglia di vivere i suoi luoghi, tutti i suoi luoghi, con uno sguardo nuovo e condiviso.»

Al termine del concerto, i partecipanti hanno potuto proseguire la serata con un percorso enogastronomico dedicato ai prodotti del territorio e con la vinyl selection curata da Davide DP, condividendo un momento di convivialità all’insegna della semplicità e della comunità.

Con “Note al Tramonto”, il Manfredonia Festival 2026 ha così preso ufficialmente il via, nel segno della cultura, della musica e della valorizzazione del territorio.

Lo riporta ilsipontino.net.

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