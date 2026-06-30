Manfredonia, il sindaco La Marca annuncia tre interventi per città e territorio

MANFREDONIA (FG) – Una giornata ricca di impegni istituzionali per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico La Marca, tra interventi su viabilità, spazi pubblici e programmazione sociale del territorio.

In mattinata, a Bari, l’amministrazione sarà presente presso la sede regionale dell’ANAS insieme al Presidente della Regione per la consegna dei lavori relativi alla SS89 – primo stralcio, nel tratto Amendola–Manfredonia. L’intervento prevede opere di messa in sicurezza e un generale miglioramento della viabilità.

Sul fronte della rigenerazione urbana, mercoledì 1° luglio alle ore 19 è prevista l’inaugurazione di un nuovo campetto polifunzionale, che verrà consegnato alla città con accesso libero e gratuito. L’opera, destinata in particolare ai più giovani, sarà fruibile già nelle prossime settimane, in attesa del completamento definitivo dei lavori di riqualificazione. Prevista anche la collaborazione di alcuni cittadini del quartiere per la custodia e la gestione dell’area.

Infine, giovedì 2 luglio 2026 alle ore 17, presso l’Auditorium comunale “Cristanziano Serricchio”, si terrà un incontro pubblico dedicato all’avvio del percorso di concertazione dell’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia. Il momento segna l’avvio della pianificazione del Piano Sociale di Zona, strumento attraverso il quale vengono individuati i bisogni del territorio e definite le priorità di intervento per i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

All’incontro sono invitati enti, associazioni, organizzazioni del terzo settore, istituzioni scolastiche, servizi sociosanitari, sindacati e cittadini.

La partecipazione è aperta e mira a costruire un confronto ampio e condiviso sulle politiche sociali locali.