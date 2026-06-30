Manfredonia, via libera alla variante per il Centro comunale di raccolta rifiuti: il progetto PNRR sale a 984mila euro

Il Comune di Manfredonia approva la perizia suppletiva e di variante per la realizzazione del nuovo Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. L’intervento, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1, Linea A – riguarda il progetto identificato con codice MTE11A_00005187, finalizzato al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

La determinazione dirigenziale n. 1336 del 23 giugno 2026, firmata dall’ingegner Lucio Barbaro, prende atto della relazione del RUP, ingegner Damiano Francesco Saverio, e approva la variante ai sensi dell’articolo 106 del vecchio Codice dei contratti pubblici, applicabile al procedimento perché avviato prima del 30 giugno 2023.

Il progetto era stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per un importo di 905.218,35 euro. La gara per i lavori era stata aggiudicata nel 2024 alla società Murgo Michelangelo srl per un importo netto di 669.360,16 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, avviati il 16 marzo 2025, il direttore dei lavori ha segnalato la necessità di introdurre modifiche progettuali e lavorazioni aggiuntive. La richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia è stata trasmessa il 29 aprile 2026 e autorizzata dal RUP il 7 maggio successivo.

La variante comporta un incremento contrattuale netto di 89.152,77 euro, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza. La somma complessiva da impegnare ammonta a 98.068,05 euro. Di questi, 19.235,62 euro trovano copertura sul capitolo 6957 dell’esercizio finanziario 2026, mentre 78.832,42 euro sono imputati al capitolo 6106.

La parte più rilevante riguarda la copertura dell’aumento: 17.486,93 euro, oltre IVA, saranno posti a carico del Ministero, mentre 71.665,84 euro, oltre IVA, saranno sostenuti dal Comune di Manfredonia come cofinanziamento. A seguito della variante, il quadro economico complessivo dell’intervento sale a 984.050,78 euro.

L’Amministrazione motiva la scelta di procedere con lo stesso appaltatore richiamando ragioni tecniche ed economiche: il cambio di impresa avrebbe potuto determinare ritardi, duplicazione dei costi e difficoltà operative, essendo le lavorazioni aggiuntive strettamente connesse a quelle già in corso.

La perizia approvata comprende relazione di variante, computo metrico estimativo e comparativo, planimetrie generali, elaborati relativi a fogna bianca, linee elettriche, forza motrice, box servizi, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

Secondo quanto riportato nell’atto, le modifiche non alterano la natura generale del contratto e restano funzionali al completamento dell’opera. Il nuovo Centro comunale di raccolta rappresenta un tassello strategico per il potenziamento della raccolta differenziata a Manfredonia, consentendo ai cittadini di conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti ordinari, come ingombranti, RAEE e materiali particolari.

A cura di Giuseppe de Filippo.