Mattinata, Destino e Gatta: "Non esistono residenti di serie B"

Garantire decoro, pulizia e dignità a ogni quartiere del paese, senza distinzioni tra centro e strade periferiche. È l’appello lanciato da Maria Grazia Destino e Giandiego Gatta di Forza Italia Mattinata, che invitano l’Amministrazione comunale a estendere in modo uniforme i servizi di manutenzione e igiene urbana.

“La dignità del cittadino non deve dipendere dalla collocazione della sua abitazione su una mappa”, affermano gli esponenti del partito, sottolineando come la bellezza di Mattinata non possa limitarsi al corso principale o alle piazze più frequentate, ma debba interessare l’intero territorio comunale.

Secondo Forza Italia, nelle vie secondarie e meno visibili si registrano situazioni di incuria e degrado, con servizi di pulizia, spazzamento e manutenzione del verde ritenuti insufficienti. “Chi vive nelle meravigliose, ma più nascoste, viuzze, paga le tasse e ha lo stesso identico diritto di camminare in contesti decorosi, puliti e igienici, senza dover convivere con sporcizia, abbandono e degrado. Non esistono residenti di serie B!”

Il gruppo politico evidenzia che la qualità di una comunità si misura anche dall’attenzione riservata ai luoghi meno esposti, chiedendo un cambio di passo nella gestione dei servizi urbani.

“Un paese davvero civile si riconosce da come tratta i suoi angoli più nascosti, non solo i suoi spazi ufficiali”, proseguono Destino e Gatta, rivolgendo all’Amministrazione comunale la richiesta di potenziare gli interventi di pulizia, spazzamento e cura del verde in tutte le aree del centro abitato.

L’appello si estende anche al tema dell’accessibilità. “Mattinata merita di risplendere interamente, perché ogni singola strada, con le sue particolarità, possa manifestare l’indiscutibile bellezza della nostra comunità, con particolare attenzione all’agibilità di ogni strada da parte di chi ha difficoltà temporanea o permanente nel deambulare in modo autonomo.”

Lo riporta su Facebook, Maria Grazia Destino.