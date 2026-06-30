Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

FOGGIA AGGRESSIONE // Foggia, famiglia aggredita nella notte al rientro a casa: uomo ferito con una spranga, paura per moglie e figlie
29 Giugno 2026 - ore  16:13

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Migranti, fino a 6.500 euro per un nulla osta: 30 arresti. Indagini anche nel Foggiano

30 ARRESTI FOGGIA Migranti, fino a 6.500 euro per un nulla osta: 30 arresti. Indagini anche nel Foggiano

Blitz dei carabinieri contro un presunto sistema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina legato al Decreto Flussi

carabinieri, archivio IS NEWS

carabinieri, archivio IS NEWS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Blitz dei carabinieri contro un presunto sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina legato al Decreto Flussi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone, raggiunte da misure restrittive nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Verona, Ragusa e Latina.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli indagati sono ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, anche del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe organizzato un sistema illecito per favorire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, sfruttando le procedure previste dal Decreto Flussi. I migranti, provenienti prevalentemente da Pakistan, Bangladesh e India, avrebbero pagato somme fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta al lavoro e il successivo visto d’ingresso.

Al centro dell’indagine vi sarebbe un Centro di assistenza fiscale (Caf) di Taranto, che avrebbe predisposto le pratiche amministrative con il supporto di intermediari e di imprenditori ritenuti compiacenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, venivano presentate sul portale ministeriale “Ali” richieste di assunzione basate su rapporti di lavoro fittizi, finalizzate esclusivamente al rilascio dei titoli necessari per l’ingresso in Italia.

L’operazione ha interessato anche la provincia di Foggia, dove sono stati eseguiti accertamenti e attività investigative nell’ambito dell’inchiesta.

Le indagini sono ancora in corso e le accuse dovranno essere verificate nel prosieguo dell’iter giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO