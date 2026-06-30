Blitz dei carabinieri contro un presunto sistema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina legato al Decreto Flussi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone, raggiunte da misure restrittive nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Verona, Ragusa e Latina.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto, ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere aggravata finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli indagati sono ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, anche del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato e continuato in concorso.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe organizzato un sistema illecito per favorire l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, sfruttando le procedure previste dal Decreto Flussi. I migranti, provenienti prevalentemente da Pakistan, Bangladesh e India, avrebbero pagato somme fino a 6.500 euro per ottenere il nulla osta al lavoro e il successivo visto d’ingresso.

Al centro dell’indagine vi sarebbe un Centro di assistenza fiscale (Caf) di Taranto, che avrebbe predisposto le pratiche amministrative con il supporto di intermediari e di imprenditori ritenuti compiacenti. Secondo l’ipotesi accusatoria, venivano presentate sul portale ministeriale “Ali” richieste di assunzione basate su rapporti di lavoro fittizi, finalizzate esclusivamente al rilascio dei titoli necessari per l’ingresso in Italia.

L’operazione ha interessato anche la provincia di Foggia, dove sono stati eseguiti accertamenti e attività investigative nell’ambito dell’inchiesta.

Le indagini sono ancora in corso e le accuse dovranno essere verificate nel prosieguo dell’iter giudiziario, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.