Nuovo attacco a uno sportello bancomat nel Barese, dove all’alba è stato fatto esplodere il dispositivo della BdM Banca di Modugno. La deflagrazione ha provocato gravi danni alla filiale, con vetrate e infissi distrutti e scagliati a diversi metri di distanza.

Al momento non è chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via il denaro contenuto nello sportello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, in attesa delle verifiche da parte degli uffici comunali.

Si tratta del secondo episodio in appena 24 ore: nella mattinata di ieri un analogo assalto aveva colpito il bancomat della Bcc di Bari e Taranto in piazza Garibaldi, anch’esso danneggiato da un’esplosione.

Lo riporta ansa.it.