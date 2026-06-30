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Home // Bari // Modugno, esplosione danneggia il bancomat BdM: secondo assalto in 24 ore nel barese

MODUGNO BANCOMAT Modugno, esplosione danneggia il bancomat BdM: secondo assalto in 24 ore nel barese

La deflagrazione ha provocato gravi danni alla filiale, con vetrate e infissi distrutti e scagliati a diversi metri di distanza

Modugno, esplosione danneggia il bancomat BdM: secondo assalto in 24 ore nel barese

Modugno, esplosione danneggia il bancomat BdM: secondo assalto in 24 ore nel barese - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Bari // Cronaca //

Nuovo attacco a uno sportello bancomat nel Barese, dove all’alba è stato fatto esplodere il dispositivo della BdM Banca di Modugno. La deflagrazione ha provocato gravi danni alla filiale, con vetrate e infissi distrutti e scagliati a diversi metri di distanza.

Al momento non è chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via il denaro contenuto nello sportello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, in attesa delle verifiche da parte degli uffici comunali.

Si tratta del secondo episodio in appena 24 ore: nella mattinata di ieri un analogo assalto aveva colpito il bancomat della Bcc di Bari e Taranto in piazza Garibaldi, anch’esso danneggiato da un’esplosione.

Lo riporta ansa.it.

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