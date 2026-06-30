Mondiali, esplode la festa dei brasiliani a Foggia dopo la qualificazione

Cori, balli e tanta voglia di festeggiare hanno animato il centro di Foggia, dove la comunità brasiliana residente in città si è ritrovata per celebrare la vittoria del Brasile contro il Giappone, risultato che ha garantito alla Seleção l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale.

Dopo aver seguito la partita insieme in alcuni locali cittadini, decine di tifosi hanno invaso le strade con bandiere verdeoro, intonando canti e cori per celebrare il successo della nazionale guidata dall’allenatore italiano Carlo Ancelotti.

L’entusiasmo, assicurano i brasiliani residenti nel capoluogo dauno, accompagnerà anche le prossime sfide del Brasile, con nuovi momenti di festa previsti in caso di ulteriori successi della squadra.

Molti dei componenti della comunità vivono da anni a Foggia, dove hanno costruito la propria vita, lavorano e hanno formato una famiglia, integrandosi pienamente nel tessuto cittadino.

Tra un coro e un ballo, non è mancato anche un pensiero per la squadra della città: «Oltre al Brasile, tifiamo il Foggia. Speriamo che la squadra in questo campionato vada bene».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.