MONTE SANT’ANGELO – Le comunità di Monte Sant’Angelo e Manfredonia piange la scomparsa di Lorenzo Basta, venuto a mancare nella mattinata di domenica 28 giugno 2026 presso l’Hospice di Monte Sant’Angelo, all’età di 87 anni, assistito dai conforti religiosi.
Storico ferroviere in pensione, Lorenzo Basta lascia il ricordo di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Ne danno il triste annuncio i familiari.
Alla famiglia Basta giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della redazione in questo momento di profondo dolore.