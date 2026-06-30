Monte Sant’Angelo protagonista su Rai 1, raccontata a 'Uno Mattina Estate'

Monte Sant’Angelo è stata protagonista della puntata di “Uno Mattina Estate” su Rai 1, con un viaggio attraverso la storia, la spiritualità, la cultura e le tradizioni della città garganica, portando nelle case degli italiani il patrimonio di uno dei borghi simbolo della Puglia.

Nel corso della trasmissione sono stati realizzati quattro collegamenti in diretta da alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

Il primo è andato in onda da Piazza Carlo d’Angiò, con un approfondimento dedicato al Santuario di San Michele Arcangelo e alle Faggete Vetuste della Foresta Umbra, i due riconoscimenti UNESCO che caratterizzano Monte Sant’Angelo.

Successivamente le telecamere si sono spostate nella Grotta dell’Arcangelo, cuore spirituale del Santuario, dove Padre Ladislao, rettore del complesso religioso, ha illustrato il valore storico e religioso del luogo.

Un altro collegamento è stato realizzato dal Battistero di San Giovanni in Tumba, conosciuto anche come Tomba di Rotari, dove Pasquale Gatta ha raccontato il progetto artistico “Terzo Paradiso: Intrecci d’oro” di Michelangelo Pistoletto, soffermandosi anche sul Castello, sull’Abbazia di Pulsano, sulla Foresta Umbra e sulle opportunità legate al turismo outdoor, tra trekking, hiking e biking.

L’ultimo appuntamento è andato in onda dalla terrazza del Museo Etnografico Tancredi, con uno spazio dedicato alle tradizioni popolari, musicali, artigianali ed enogastronomiche della città. Protagonisti la Pacchianella, la Tarantella di Monte Sant’Angelo, il curlo tarantill con Giuseppe e le tradizionali ostie piene preparate da Antonio.

La partecipazione alla trasmissione di Rai 1 ha rappresentato un’importante vetrina nazionale per Monte Sant’Angelo, offrendo l’occasione di valorizzare il patrimonio storico, naturalistico e culturale della Città dei due Siti UNESCO, sempre più impegnata nella promozione del proprio territorio.

Lo riporta su Facebook, Comune di Monte Sant’Angelo.