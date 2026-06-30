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FOGGIA VIGILANTE Polizia Stradale di Foggia, Vigilante: “Basta soluzioni tampone che mettono a rischio la sicurezza”

Il SAP di Capitanata lancia un duro appello contro le nuove scelte organizzative previste per la Sottosezione Autostradale di Foggia

Polizia Stradale di Foggia, Vigilante: "Basta soluzioni tampone che mettono a rischio la sicurezza"

Polizia Stradale di Foggia, Vigilante: "Basta soluzioni tampone che mettono a rischio la sicurezza"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

Il SAP di Capitanata lancia un duro appello contro le nuove scelte organizzative previste per la Sottosezione Autostradale di Foggia, denunciando una situazione ritenuta ormai insostenibile a causa della cronica carenza di personale.

Secondo il sindacato, sarebbe stata avanzata l’ipotesi di impiegare tre operatori per ciascuna pattuglia, una soluzione che il SAP respinge con decisione perché ritenuta inadeguata e potenzialmente dannosa per la sicurezza degli agenti.

“Noi, il SAP di Capitanata, forse l’unico che tiene veramente all’incolumità dei colleghi che prestano servizio presso la Sottosezione Autostradale, diciamo no. Non vogliamo trovarci, come accaduto in passato, a dire: noi lo avevamo detto. In autostrada i nostri professionisti della sicurezza svolgono un lavoro delicato e rischioso.”

Il sindacato evidenzia come l’emergenza legata agli organici continui a essere affrontata con provvedimenti temporanei, che, a suo giudizio, non risolvono le criticità ma finiscono per aggravarle. Per questo motivo viene chiesto anche l’avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali, ritenuto finora assente.

Tra le principali contestazioni figura proprio la scelta di costituire pattuglie con tre operatori. “È una scelta pericolosa, a discapito dei colleghi in servizio. Le numerose fotografie di incidenti avvenuti in autostrada dimostrano la nostra tesi: se in quelle circostanze fosse stato presente il terzo uomo, oggi parleremmo di tragedie annunciate.”

Per il SAP, la carenza di personale non può essere mascherata attraverso espedienti organizzativi, ma richiede interventi strutturali. Il sindacato chiede quindi un incremento degli organici, una redistribuzione delle risorse e una pianificazione dei servizi che privilegi una presenza realmente efficace sul territorio.

Nel documento viene inoltre sottolineato l’impegno quotidiano degli operatori della Polizia Stradale. “I nostri colleghi hanno già dimostrato, ben oltre il dovuto, senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio. Non accetteremo che questi valori vengano utilizzati per giustificare decisioni organizzative sbagliate.”

Il SAP ribadisce che la tutela del personale e della collettività passa attraverso investimenti concreti in uomini, mezzi e risorse, non attraverso soluzioni considerate emergenziali. “La sicurezza delle nostre donne e dei nostri uomini operanti in ambito autostradale non si garantisce con le apparenze, ma con risorse, mezzi e pattuglie realmente operative sul territorio. Su questo non siamo disposti ad arretrare di un solo passo.”

Infine, il sindacato richiama il valore simbolico della struttura foggiana, dedicata alla memoria di Giuseppe Ronca, e rivolge un appello al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al Compartimento, alla Sezione e alla Sottosezione della Polizia Stradale di Foggia affinché assumano decisioni capaci di garantire condizioni di lavoro adeguate e maggiore sicurezza per gli operatori e per i cittadini.

Il documento è firmato dal segretario provinciale del SAP, Giuseppe Vigilante.

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