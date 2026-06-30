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BAT POLIZIA Questura BAT, arrivano due nuovi commissari della Polizia di Stato

I nuovi innesti rappresentano un potenziamento significativo per l’attività della Questura, contribuendo a rafforzare la presenza istituzionale sul territorio

Questura BAT, arrivano due nuovi commissari della Polizia di Stato

Questura BAT, arrivano due nuovi commissari della Polizia di Stato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
BAT // Cronaca //

La Questura della Provincia di Barletta-Andria-Trani si rafforza con l’arrivo di due nuovi Funzionari della Polizia di Stato, entrambi con qualifica di Commissario, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del 114° Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.

I nuovi innesti rappresentano un potenziamento significativo per l’attività della Questura, contribuendo a rafforzare la presenza istituzionale sul territorio e apportando competenze, formazione ed entusiasmo al servizio dei cittadini.

Il Commissario Martina Minerva, 27 anni, originaria di Bisceglie, è laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ha successivamente conseguito un Master di II livello in “Management e Governance della Pubblica Amministrazione” presso l’Università LUM ed è abilitata alla professione forense presso la Corte d’Appello di Bari. Nel suo percorso ha maturato esperienze presso la Procura della Repubblica di Trani e, al termine del 114° corso, ha ottenuto anche il Master in “Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza”.

La Commissaria Giulia Del Monaco, nata a Pescara nel 1998, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo. Prima dell’ingresso nella Polizia di Stato ha svolto attività di tirocinio al Tribunale di Milano, occupandosi di diritto bancario, intermediazione finanziaria e assicurazioni, e successivamente presso il Tribunale di Pescara nell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, maturando esperienza nell’ambito giudiziario. Anche lei ha completato il 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Il Questore della provincia BAT ha rivolto alle due nuove commissarie un benvenuto istituzionale, augurando buon lavoro e sottolineando come il loro ingresso rappresenti un investimento sulla professionalità e sull’efficienza dei servizi resi ai cittadini.

L’assegnazione delle due funzionarie conferma l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso il territorio della BAT e rafforza l’impegno della Polizia di Stato nel garantire una presenza sempre più qualificata e vicina alla comunità.

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