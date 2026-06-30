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FOGGIA POLIZIA San Basilide, la Polizia Penitenziaria di Foggia celebra il Santo Patrono nella chiesa di San Domenico

Anche la Polizia Penitenziaria di Foggia ha celebrato oggi, 30 giugno, la ricorrenza di San Basilide Martire, Santo Patrono del Corpo

San Basilide, la Polizia Penitenziaria di Foggia celebra il Santo Patrono nella chiesa di San Domenico

San Basilide, la Polizia Penitenziaria di Foggia celebra il Santo Patrono nella chiesa di San Domenico

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Anche la Polizia Penitenziaria di Foggia ha celebrato oggi, 30 giugno, la ricorrenza di San Basilide Martire, Santo Patrono del Corpo.

La tradizionale celebrazione religiosa si è svolta presso la chiesa di San Domenico, nel cuore del centro storico del capoluogo dauno, alla presenza del Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, del Direttore della Casa Circondariale di Foggia, nonché delle autorità civili e militari del territorio.

La Santa Messa ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione dedicato agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, quotidianamente impegnati nel delicato compito di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari, il rispetto della legalità e il percorso rieducativo delle persone detenute.

San Basilide, la Polizia Penitenziaria di Foggia celebra il Santo Patrono nella chiesa di San Domenico

La ricorrenza di San Basilide costituisce ogni anno un’occasione per riaffermare i valori di servizio, sacrificio e senso dello Stato che caratterizzano l’operato del Corpo, rendendo omaggio al lavoro svolto con professionalità e dedizione dal personale della Polizia Penitenziaria.

Al termine della celebrazione, i presenti hanno condiviso un momento di saluto istituzionale, nel segno della vicinanza delle istituzioni a un Corpo che rappresenta un presidio fondamentale del sistema della giustizia e della sicurezza pubblica.

A cura di Michele Solatia.

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