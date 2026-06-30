San Giovanni Rotondo, nuovo assalto a bancomat Bper in piazza Europa

Ancora un bancomat fatto esplodere nel Foggiano, dove nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2026 è stato preso di mira lo sportello automatico della filiale Bper di piazza Europa a San Giovanni Rotondo. Si tratta del secondo colpo in appena 15 giorni nella stessa cittadina, già colpita da un analogo episodio a metà giugno.

L’esplosione si è verificata intorno alle 3.30 del mattino ed è stata di forte intensità, tanto da essere avvertita distintamente dai residenti della zona. La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla filiale bancaria, con vetri infranti, detriti e parte della struttura esterna proiettati a diversi metri di distanza. Coinvolti anche gli edifici sovrastanti, dove si registrano disagi per le abitazioni ai piani superiori.

Secondo le prime informazioni investigative, in azione sarebbero state quattro persone incappucciate, giunte sul posto a bordo di un’auto di media cilindrata e utilizzando la cosiddetta “marmotta esplosiva” per forzare lo sportello. Il colpo sarebbe andato a segno, anche se l’ammontare del bottino non è ancora stato quantificato.

La filiale colpita si trova a pochi metri da un altro istituto bancario, la cui sede era stata già presa di mira il 13 giugno scorso, confermando una scia di attacchi nella stessa area cittadina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche (SIS) e agli artificieri da Bari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di allarmi sicurezza: si tratta infatti del 19esimo assalto a sportelli bancomat nel Foggiano dall’inizio dell’anno, tra tentati e riusciti, con San Giovanni Rotondo nuovamente nel mirino della criminalità organizzata o predatoria.

Lo riporta foggiatoday.it.