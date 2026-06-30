Torna a San Marco in Lamis la rassegna letteraria “Pagine d’Autore”, giunta alla sua ottava edizione, ideata e diretta dalla docente Carla Bonfitto. L’iniziativa si svolgerà dal 4 al 10 luglio alle ore 20 nel suggestivo Chiostro del Convento di San Matteo, uno dei luoghi simbolo della cultura del Gargano, all’interno di un percorso che intreccia letteratura, memoria e divulgazione.

Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta il Chiostro del Convento di San Matteo, sede di un importante patrimonio culturale e della storica Biblioteca “Padre Antonio Fania”, tra le più rilevanti biblioteche conventuali della Puglia.

La rassegna ospiterà quattro appuntamenti con autori di primo piano del panorama nazionale: Caterina Battilocchio (4 luglio), Gaja Cenciarelli (7 luglio), Carmen Pellegrino (8 luglio) e Luca Crovi (10 luglio), con una significativa presenza femminile e un programma che spazia tra narrativa, impegno civile, memoria e genere giallo.

Si parte il 4 luglio con Caterina Battilocchio e il romanzo “La guardiana”, un esordio che affronta il tema del legame familiare, della memoria e dell’identità attraverso il rapporto tra nipote e nonna. L’autrice, antropologa, propone una narrazione centrata sulle radici e sulla trasmissione delle storie personali.

Il 7 luglio sarà la volta di Gaja Cenciarelli con “Il rivoluzionario e la maestra”, opera che intreccia vicende storiche e contemporanee, mettendo in dialogo la dittatura uruguaiana e la vita di una donna del presente. Il romanzo riflette su libertà, impegno civile e memoria storica, temi centrali della sua produzione letteraria.

L’8 luglio salirà sul palco Carmen Pellegrino con “Le verità provvisorie”, un’opera che parte dall’esperienza del lutto per sviluppare una riflessione sugli affetti e sul potere delle narrazioni. La scrittrice è considerata una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea.

A chiudere la rassegna, il 10 luglio, sarà Luca Crovi con “Andrea Camilleri. Una storia”, biografia ufficiale dedicata al grande autore siciliano. Crovi, tra i massimi divulgatori della letteratura poliziesca in Italia, ricostruisce il percorso umano e artistico del creatore del commissario Montalbano.

La rassegna gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Comune di San Marco in Lamis, il Salone Internazionale del Libro di Torino e l’Ente Parco Nazionale del Gargano, e rientra nel riconoscimento “Città che Legge”. L’organizzazione è curata in collaborazione con realtà culturali e associative del territorio, tra cui la Biblioteca Francescana Provinciale del Santuario di San Matteo e la libreria Ubik di Foggia.

Accanto agli incontri con gli autori, spazio anche ai giovani lettori dell’I.I.S.S. “Pietro Giannone”, alle incursioni musicali e ai momenti di dialogo che arricchiranno ogni serata. L’ingresso è libero, con eventi che in caso di maltempo si svolgeranno all’interno del Convento.