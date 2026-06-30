La comunità di San Severo è in lutto per la morte di Michele d’Orsi, 40 anni, deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica. Al momento non sono state rese note le dinamiche precise del sinistro né eventuali responsabilità.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e a chiarire ogni aspetto legato all’incidente.

Michele d’Orsi era residente a San Severo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai familiari, tra cui il padre Vincenzo, la sorella Patrizia, il fratello Emiliano e la compagna Anna. L’intera famiglia è ora in attesa degli esiti delle verifiche in corso, che potrebbero portare anche a eventuali approfondimenti da parte della Procura di Foggia.

La tragedia ha profondamente colpito la città, con numerosi messaggi di cordoglio comparsi sui social e manifestazioni di vicinanza alla famiglia da parte di cittadini e attività commerciali. Anche l’amministrazione comunale ha espresso attenzione per l’evolversi della vicenda, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.

I funerali di Michele d’Orsi saranno celebrati in una data ancora da definire. Luogo e orario della cerimonia verranno comunicati nei prossimi giorni dai familiari.

Lo riporta alphabetcity.it.