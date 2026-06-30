San Severo, nuovo Commissariato di Polizia: il Comune rettifica gli atti e liquida le spese della commissione di gara

Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione del nuovo Commissariato della Polizia di Stato di San Severo. Con una determinazione dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, il Comune ha disposto la rettifica parziale e l’integrazione di un precedente provvedimento relativo all’intervento destinato a ospitare la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Distaccamento della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine.

L’opera, finanziata nell’ambito del Programma di Azione e Coesione “Legalità” 2014-2020, rappresenta uno degli investimenti più rilevanti sul fronte della sicurezza pubblica nel territorio dell’Alto Tavoliere. Il progetto riguarda il primo lotto funzionale, relativo alla palazzina destinata agli uffici, da realizzare in via Terranova.

La nuova determinazione interviene per correggere e integrare un precedente atto adottato nel 2024, aggiornando gli aspetti contabili e amministrativi collegati alla procedura di gara. In particolare, il provvedimento dispone la liquidazione delle competenze spettanti ai componenti della commissione giudicatrice che ha valutato le offerte nell’ambito dell’appalto, precisando che si tratta di una spesa anticipata dall’ente e successivamente soggetta a recupero secondo quanto previsto dalla normativa.

Contestualmente viene assunto anche l’impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici destinati al personale coinvolto nelle attività previste dal Codice dei contratti pubblici. Si tratta delle somme riconosciute ai dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche, di progettazione, direzione, controllo e supporto amministrativo nell’ambito della realizzazione dell’opera.

La determinazione, firmata dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Benedetto Di Lullo, rappresenta un passaggio amministrativo necessario per mantenere allineata la contabilità dell’intervento e garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate al progetto.

Il nuovo complesso delle forze di polizia costituisce uno degli interventi strategici finanziati attraverso il Programma Operativo “Legalità”, promosso per rafforzare la presenza dello Stato nelle aree considerate prioritarie sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione della criminalità. L’investimento consentirà di concentrare in una struttura moderna e funzionale diversi uffici della Polizia di Stato oggi distribuiti in sedi differenti, migliorando sia le condizioni operative degli operatori sia i servizi offerti ai cittadini.

L’atto non modifica il quadro complessivo dell’opera né introduce variazioni sostanziali al progetto, ma aggiorna gli aspetti economici connessi alla gestione della procedura di gara e agli adempimenti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

Con questo ulteriore provvedimento il Comune prosegue dunque le attività amministrative necessarie alla realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per il territorio, destinata a rafforzare il presidio della sicurezza nell’area di San Severo e dell’intero comprensorio.

L’intervento rientra infatti tra quelli finanziati nell’ambito delle politiche nazionali per il potenziamento delle strutture delle forze dell’ordine e rappresenta uno dei principali investimenti pubblici degli ultimi anni nel settore della sicurezza cittadina. L’aggiornamento disposto dalla determinazione consente di completare alcuni adempimenti contabili indispensabili per il regolare avanzamento dell’opera e per la corretta gestione delle risorse assegnate dal programma di finanziamento.

A cura di Giovanna Tambo.