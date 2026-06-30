San Severo, successo per il Cage 3vs3: grande partecipazione per la seconda edizione

Si è conclusa con entusiasmo e un’ampia partecipazione la seconda edizione del Cage 3vs3 a San Severo, il torneo di calcetto che ha trasformato per diversi giorni lo Sport Center in un punto di riferimento per atleti, appassionati e famiglie.

La manifestazione ha confermato la propria crescita, offrendo sfide avvincenti, alto livello tecnico e un clima di grande coinvolgimento dentro e fuori dal campo, con un pubblico numeroso presente ogni sera.

Determinante il lavoro dell’organizzatore Giuseppe Palletta, che insieme allo staff ha curato ogni dettaglio dell’evento, contribuendo in modo decisivo alla riuscita complessiva del torneo.

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor, che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa, così come la partecipazione degli atleti, protagonisti di gare caratterizzate da grinta, talento e spirito sportivo.

Il Cage 3vs3 si chiude così con un bilancio ampiamente positivo, confermando il suo ruolo crescente nel panorama sportivo cittadino e guardando già alla prossima edizione, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della manifestazione e della partecipazione.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.