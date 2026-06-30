San Severo, ufficiale l’arrivo di Riccardo Romondia

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo ufficializza l’ingaggio di Riccardo Romondia, playmaker classe 2005 tra i talenti emergenti più interessanti della Serie B Nazionale. Il giocatore entra a far parte del roster giallonero in vista della nuova stagione.

Nato l’8 aprile 2005, 185 centimetri per 80 chilogrammi, Romondia cresce nel settore giovanile della Pallacanestro Vigodarzere, per poi debuttare nel basket senior con Ferrara, dove chiude la stagione con una media di 6 punti a partita in 28 presenze. Successivamente veste la maglia dell’Amatori Pescara, prima di affermarsi nell’ultima annata con Fabriano, esperienza che segna la sua definitiva consacrazione.

Con la formazione marchigiana si distingue come uno dei protagonisti della salvezza, chiudendo la regular season con 9,1 punti, 2,7 assist e 2,4 rimbalzi di media, confermando la sua capacità di interpretare sia il ruolo di playmaker che di guardia. Visione di gioco, abilità nel creare vantaggi, pericolosità nel tiro da fuori e personalità ne hanno fatto uno dei giovani più seguiti del mercato di categoria.

A presentare il nuovo acquisto è il Giemme Pino Sollazzo.

«Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a portare Riccardo a San Severo. Parliamo di uno dei giovani italiani più interessanti dell’ultima Serie B, un giocatore seguito da tante società e reduce da una stagione nella quale ha dimostrato di poter incidere con continuità in una piazza importante come Fabriano. Ha qualità tecniche evidenti, può ricoprire due ruoli, sa leggere il gioco, creare per i compagni e allo stesso tempo essere pericoloso dal punto di vista realizzativo. Ma ciò che ci ha convinto maggiormente è stata la personalità con cui ha affrontato un campionato così competitivo nonostante la sua età. Pensiamo che il nostro ambiente rappresenti il contesto ideale per accompagnarne la crescita e siamo felici che abbia scelto il progetto Cestistica».

Entusiasta anche il diretto interessato, che ha raccontato le motivazioni della sua scelta.

«Quando ho parlato con la società e con coach Bernardi ho avuto subito la sensazione di trovarmi davanti a un progetto molto chiaro. San Severo è una piazza che conosco, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper valorizzare tanti giocatori e questo ha avuto un peso importante nella mia scelta. Arrivo con tanta voglia di lavorare, di mettermi a disposizione della squadra e di crescere ancora. So che mi aspetta una stagione impegnativa, ma è proprio questo che cercavo».

Con il suo arrivo, la Cestistica San Severo aggiunge al roster gioventù, talento e prospettiva, puntando su un profilo considerato tra i più promettenti del panorama nazionale.

Lo riporta basketmarche.it.