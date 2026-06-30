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PIATTI Sapori di mare a Manfredonia: crudi, carpacci e tradizione nel cuore del porto

Crudi selezionati, carpacci di tonno e antipasti che richiamano la tradizione mediterranea, fino a preparazioni tipiche estive

Sapori di mare a Manfredonia: crudi, carpacci e tradizione nel cuore del porto

Sapori di mare a Manfredonia: crudi, carpacci e tradizione nel cuore del porto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Nel suggestivo scenario del Golfo di Manfredonia, la cucina di mare continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità locale. Qui, tra tradizione e valorizzazione del pescato del giorno, la ristorazione conferma il suo ruolo centrale nella cultura gastronomica del territorio.

Tra le proposte più apprezzate spiccano i piatti che celebrano la freschezza del mare: crudi selezionati, carpacci di tonno e antipasti che richiamano la tradizione mediterranea, fino a preparazioni tipiche estive come il pancotto, reinterpretato in chiave stagionale.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza conviviale, in cui il cibo diventa occasione di condivisione e racconto del territorio. Un approccio che valorizza non solo la qualità delle materie prime, ma anche l’atmosfera accogliente tipica delle attività ristorative locali affacciate sul mare.

In questo contesto si inserisce anche la proposta di realtà come il ristorante-pizzeria Re Manfredi, in Via del Porto 16, che punta su un’offerta legata alla tradizione marinara, con particolare attenzione alla freschezza del prodotto e alla semplicità delle preparazioni.

Un invito, dunque, a riscoprire il gusto del mare a tavola, tra sapori genuini e identità territoriale.

Manfredonia (FG) – Via del Porto, 16
380 593 0996

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