SIN Manfredonia, liquidati oltre 112mila euro a Sogesid per il monitoraggio delle acque di falda

Il Comune di Manfredonia liquida a Sogesid S.p.A. la somma di 112.169,03 euro per le attività tecnico-specialistiche legate al monitoraggio integrato delle acque di falda sottostanti alcune delle discariche ricadenti nel SIN di Manfredonia. La determinazione dirigenziale n. 1335 del 23 giugno 2026 è stata firmata dall’architetto Michele Prencipe, dirigente del Settore V – Lavori pubblici, manutenzione, infrastrutture, ambiente e sviluppo sostenibile.

L’atto riguarda la convenzione stipulata tra il Comune di Manfredonia e Sogesid S.p.A., società di ingegneria in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La convenzione, sottoscritta il 18 dicembre 2023, è stata approvata nell’ambito delle attività previste dall’articolo 250, comma 1-bis, del Testo Unico Ambientale.

L’intervento interessa il monitoraggio integrato della falda sottostante le discariche Pariti RSU, Pariti Liquami, Conte di Troia e Pariti II. Si tratta di aree di particolare rilevanza ambientale, inserite nel più ampio quadro delle procedure di controllo e gestione del Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia.

Il percorso amministrativo era stato avviato con la nomina dell’ingegner Damiano Francesco Saverio quale Responsabile Unico del Procedimento, risalente al 2019. Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 28 marzo 2023, l’Amministrazione aveva deciso di avvalersi di Sogesid per le attività di progettazione, direzione e sicurezza del monitoraggio della falda.

La spesa complessiva prevista per l’affidamento a Sogesid era pari a 225.291,51 euro, con copertura sul capitolo 6788 dell’esercizio finanziario 2023. La liquidazione ora approvata riguarda una prima tranche di attività svolte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2025.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnico-economica trasmessa da Sogesid nel febbraio 2026, le attività hanno riguardato il supporto tecnico-specialistico funzionale alla realizzazione dell’intervento di monitoraggio integrato. La stessa società ha inoltre trasmesso, il 21 ottobre 2025, il Piano di Monitoraggio della Falda, firmato dai progettisti e integrato con le richieste formulate dal Comune.

Il Settore V ha preso atto della documentazione prodotta e, con nota del 15 aprile 2026, ha rilasciato formale nulla osta all’emissione della fattura. Sogesid ha quindi emesso la fattura elettronica n. 184/PA/2026 del 21 aprile 2026, acquisita al protocollo comunale il giorno successivo.

L’importo complessivo liquidato è di 112.169,03 euro, di cui 91.941,83 euro per imponibile e 20.227,20 euro per IVA al 22%, soggetta al regime della scissione dei pagamenti. La copertura finanziaria è garantita dal capitolo 6788 dell’esercizio finanziario 2026.

L’atto dà inoltre conto della regolarità contributiva di Sogesid, attestata dal DURC online con validità fino al 28 luglio 2026. Il Comune attesta anche che le attività oggetto della fattura sono riconducibili alla convenzione sottoscritta nel 2023 e alla documentazione tecnico-contabile agli atti.

La liquidazione assume rilievo nel percorso di controllo ambientale del SIN di Manfredonia, tema da anni al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale. Il monitoraggio della falda rappresenta infatti uno strumento essenziale per conoscere lo stato delle acque sotterranee e per programmare eventuali interventi successivi di tutela e risanamento.

Il provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei mandati di pagamento. La determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online il 30 giugno 2026 e resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

A cura di Michele Solatia.