Slow Park Foggia, arriva il 'sushi pugliese' al Capitanata Spring Festival

Un incontro tra cucina asiatica e sapori pugliesi sarà protagonista al Capitanata Spring Festival, con il nuovo appuntamento in programma allo Slow Park di Foggia il 2 luglio 2026 alle ore 19.00. L’evento punta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso un percorso di contaminazioni culinarie.

Al centro della serata il cosiddetto “sushi pugliese”, un’esperienza gastronomica che unisce ingredienti tipici della Capitanata a preparazioni della tradizione giapponese. I partecipanti potranno assistere alla realizzazione di Gyoza reinterpretati con prodotti locali e diverse tipologie di Uramaki, realizzati con materie prime del territorio.

Il cooking show sarà guidato dallo chef Raffaele Tannoia, che proporrà una cucina fusion basata su ingredienti stagionali pugliesi e tecniche giapponesi. Durante la serata sarà possibile anche partecipare attivamente ad alcune preparazioni per scoprire da vicino le tecniche della cucina asiatica reinterpretata in chiave locale.

Ospite speciale dell’evento sarà Gianluca La Manna, che con il progetto “Bubba Splash” accompagnerà la degustazione con cocktail pensati per l’occasione.

Il Capitanata Spring Festival, promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre e sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, è un progetto che unisce eventi, laboratori, showcooking e workshop dedicati alla valorizzazione del territorio, dalla Capitanata al Gargano fino ai Monti Dauni.

L’iniziativa promuove un’idea di turismo lento e consapevole, attraverso la scoperta di tradizioni e produzioni locali come transumanza, cucina tipica, vino, pomodoro, pasta tradizionale e street food pugliese, insieme alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio.

Tra gli appuntamenti futuri del festival sono previsti: il 16 luglio “Transumanza tra cammini e sapori”, il 23 luglio “Festa del Pomodoro”, il 27 agosto “Pasta tipica della Capitanata”, il 10 settembre “Festa del Panzerotto” e il 19 settembre “Calici di stelle”.