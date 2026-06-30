SS89 Garganica, al via i lavori del primo stralcio: investimento da 178 milioni di euro

Si è svolto questa mattina, alle ore 10, un sopralluogo del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, presso l’area di servizio Camer, sulla SS89 “Garganica” (km 181+800), in corrispondenza del sito che ospiterà il cantiere relativo al primo stralcio dell’opera.

A seguire, presso la Struttura Territoriale Anas Puglia di Bari, si è tenuta la consegna dei lavori relativi alla Parte A, I Stralcio della Strada Statale 89 “Garganica”. Per la progettazione e la realizzazione dell’opera, considerata strategica per il sistema della mobilità del Gargano e dell’intera provincia di Foggia, è stato nominato Commissario straordinario l’Amministratore delegato di Anas S.p.A.

La consegna è stata preceduta da un incontro istituzionale al quale hanno partecipato il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, il presidente della Regione, Antonio Decaro, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese. Erano inoltre presenti il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e il sindaco di San Giovanni Rotondo, Floriana Natale.

Nel corso dell’incontro, il responsabile della Struttura Territoriale Puglia, Francesco Ruocco, ha illustrato il piano degli interventi nella provincia di Foggia, con particolare riguardo all’opera in avvio.

L’intervento riguarda il collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola, primo tassello di un più ampio progetto infrastrutturale che mira al potenziamento della viabilità nel territorio garganico, migliorandone l’accessibilità, riducendo i tempi di percorrenza e rafforzandone l’attrattività economica e turistica.

I comuni interessati dall’opera sono Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Nel dettaglio, l’obiettivo del progetto è l’adeguamento in sede dell’attuale SS89, già a due corsie extraurbane principali, attraverso la separazione delle carreggiate mediante spartitraffico centrale continuo.

Sono previsti, inoltre, la realizzazione e l’adeguamento di svincoli a livelli sfalsati, tra cui quello per l’Abbazia di San Leonardo, la razionalizzazione degli accessi diretti, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di nuove barriere di sicurezza e di impianti tecnologici e di illuminazione, oltre al servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.

Il Sottosegretario Tullio Ferrante ha dichiarato: “La consegna dei lavori del primo stralcio della Parte A della SS89 “Garganica” rappresenta una svolta per la provincia di Foggia e l’intera Puglia, segnando il passaggio alla fase realizzativa di un’opera strategica. Si tratta di un intervento fondamentale per innalzare gli standard di sicurezza della viabilità, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’accessibilità del territorio. Il nostro obiettivo è procedere con determinazione anche sui successivi stralci, nonché sul progetto della Strada a scorrimento veloce del Gargano, perché investire nelle infrastrutture significa superare l’isolamento del territorio, sostenere la crescita economica e turistica, migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire il diritto a una mobilità sempre più moderna, sicura ed efficiente”.

L’intervento, atteso dal territorio, ha uno sviluppo complessivo di circa 14,5 km, dal km 172,000 al km 186,400. L’importo complessivo ammonta a circa 178 milioni di euro, di cui circa 67,8 milioni a valere sul Fondo Infrastrutture FSC 2014-2020.

L’avvio dei lavori segna un passaggio importante per il territorio. L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Gemme, ha dichiarato:

«Con la consegna dei lavori di oggi diamo avvio a un’opera attesa da anni dal territorio del Gargano. La SS89 “Garganica” è un’infrastruttura strategica non solo per la mobilità tra Manfredonia e l’aeroporto militare di Amendola, ma per lo sviluppo economico e turistico di un’intera area della provincia di Foggia. Come Anas, abbiamo lavorato per accelerare questo intervento, nella convinzione che garantire collegamenti sicuri ed efficienti sia una priorità anche per le aree interne del Paese. Continueremo a seguire l’avanzamento dei lavori affinché il cronoprogramma sia rispettato e il territorio possa beneficiare quanto prima di questa nuova arteria viaria.»

Oltre all’avvio della fase realizzativa del I Stralcio della Parte A, è in corso la progettazione della Parte B, relativa alla Strada a scorrimento veloce del Gargano, che collegherà Vico del Gargano a Vieste.

Anas (Gruppo FS) ricorda che «Quando sei alla guida tutto può aspettare! – Guida e Basta!». Per una mobilità informata è attivo il Servizio Clienti “Pronto Anas”, al numero verde gratuito 800.841.148