MANFREDONIA – Entra ufficialmente nella fase operativa uno degli interventi infrastrutturali più attesi della Capitanata. Con la consegna dei lavori della Parte A del primo stralcio della Strada Statale 89 “Garganica”, prende il via il cantiere destinato a migliorare il collegamento tra Manfredonia e l’area dell’aeroporto militare di Amendola, un’opera considerata strategica per la mobilità del Gargane per il potenziamento della rete viaria provinciale.

La giornata si è aperta con il sopralluogo istituzionale presso l’area destinata o ad accogliere il cantiere, lungo la SS89 in prossimità dell’area di servizio Camer. Successivamente, nella sede della Struttura Territoriale Anas Puglia di Bari, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori dell’intervento commissariale, segnando l’avvio operativo di un’infrastruttura attesa da anni.

All’iniziativa hanno preso parte il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Piemontese, il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mattarelli, oltre ai sindaci di Manfredonia Domenico La Marca, di San Giovanni Rotondo Floriana Natale e di San Marco in Lamis Michele Merla.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del programma di ammodernamento della SS89, asse viario che costituisce uno dei principali collegamenti tra il capoluogo dauno, il Gargano e le infrastrutture strategiche del territorio. L’obiettivo è incrementare la sicurezza della circolazione, migliorare la fluidità del traffico e rendere più efficienti i collegamenti con l’area di Amendola, nodo di particolare rilevanza sia sotto il profilo logistico sia sotto quello economico.

L’avvio del primo stralcio segna quindi il passaggio dalla fase progettuale a quella esecutiva di un’opera che il territorio attende da tempo e che viene considerata determinante per favorire lo sviluppo infrastrutturale della provincia di Foggia, con ricadute positive sulla mobilità di cittadini, imprese e comparto turistico.