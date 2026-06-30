Tangenziale di Bari, chiusa per una notte l’immissione verso la A16 in direzione Foggia

Sulla Tangenziale di Bari sono previste nuove modifiche alla viabilità per consentire lavori di manutenzione curati da Anas. Dalle 21 di mercoledì 1 luglio alle 6 di giovedì 2 luglio sarà chiuso il ramo di immissione sulla statale 16 in direzione Foggia per chi proviene dall’autostrada A14 Bologna-Taranto e da Modugno.

La comunicazione arriva da Autostrade per l’Italia, che specifica come il provvedimento interessi il raccordo D94 tra Tangenziale di Bari e A14.

Per chi arriva dall’A14, il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo di Bari Zona Industriale, l’immissione sulla D94 Complanare sud e successivamente sulla statale 96 Bari-Altamura, per poi rientrare sulla statale 16 in direzione Foggia.

Gli automobilisti provenienti da Modugno dovranno invece proseguire verso Bari lungo la provinciale 1 Bari-Modugno, immettersi sulla statale 96 e seguire il percorso fino alla Tangenziale.

È inoltre prevista una deviazione obbligatoria verso la statale 16 in direzione Brindisi-Lecce per chi dovesse superare lo svincolo di Bari Zona Industriale. Da lì sarà possibile uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare in direzione Foggia.

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di programmare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea lungo i percorsi interessati dai lavori.

Lo riporta baritoday.it.