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Home // Cerignola // Thai Boxe, Donatello Musto trionfa al gala di Cerignola

DONATELLO MUSTO Thai Boxe, Donatello Musto trionfa al gala di Cerignola

Il "Thai Boxe Italia – 5ª edizione" è andato in scena il 27 giugno al Palatatarella di Cerignola con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia

Thai Boxe, Donatello Musto trionfa al gala di Cerignola

Thai Boxe, Donatello Musto trionfa al gala di Cerignola - Fonte Immagine: vulturenews.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Giugno 2026
Cerignola // Sport //

Grande soddisfazione per la comunità di Ginestra, che celebra il successo di Donatello Musto, protagonista al gala professionistico “Thai Boxe Italia – 5ª edizione”, andato in scena il 27 giugno al Palatatarella di Cerignola con la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

L’atleta lucano ha affrontato sul ring Adama Indy Coly, portacolori dello Shock Team Brescia, offrendo una prestazione di alto livello. Dopo aver costretto l’avversario al conteggio nella seconda ripresa, Musto ha chiuso il match nella terza ripresa con una vittoria per KO, imponendosi con autorevolezza.

Al suo angolo c’era il maestro Domenico Colucci, del team Di Bisceglia-Colucci, con il quale l’atleta si allena da quasi un anno. Al termine dell’incontro, il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono soddisfatto della prestazione di Donatello sia dal punto di vista tecnico che della preparazione atletica che lo hanno portato alla vittoria con il forte atleta bresciano”.

Per Donatello Musto il calendario sportivo è già ricco di nuovi appuntamenti. Per il mese di ottobre sono infatti previsti altri impegni agonistici, i cui dettagli saranno resi noti una volta definiti ufficialmente.

Lo riporta vulturenews.net.

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